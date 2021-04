Dal 12 aprile debutta anche in Italia la dark comedy Barry su Sky e NOW: la prima stagione della serie HBO, composta da 8 episodi, andrà in onda dal 12 aprile, dalle 22.15 su Sky e in streaming su NOW.

Acclamatissima negli Stati Uniti, Barry su Sky Atlantic arriverà con le prime due stagioni: dal 3 maggio andrà in onda anche il secondo capitolo della serie, per una programmazione in sostanziale continuità.

Il debutto di Barry su Sky Atlantic e NOW permetterà anche al pubblico italiano di conosce la serie che è valsa due premi Emmy ai suoi protagonisti: il celebre stand-up comedian del Saturday Night Live Bill Hader, che è anche produttore esecutivo della serie, ha vinto con l’interpretazione del Barry che dà il titolo alla serie l’Emmy Award come miglior attore protagonista in una commedia, mentre Henry Winkler (il leggendario Fonzie di Happy Days), è tornato alla ribalta vincendo un Emmy come miglior attore non protagonista.

Il primo episodio di Barry su Sky Atlantic in onda il 12 aprile in prima serata introduce il protagonista Barry (Bill Hader) come un ex marine solitario che vive nel Midwest e lavora come sicario a basso costo. Insoddisfatto della sua vita e ormai depresso, si reca riluttante a Los Angeles per uccidere un aspirante attore che è diventato l’amante di un boss della mafia. Seguendo la sua vittima durante un corso di recitazione, Barry finisce per essere accolto da un gruppo di entusiasti aspiranti attori e dal loro maestro Gene Cousineau (Henry Winkler). Scoprirà così la scena teatrale di Los Angeles e stringerà amicizia con una studentessa appassionata, Sally. Ma il suo desiderio di iniziare una nuova vita nel mondo della recitazione fa a pugni col suo passato criminale: Barry riuscirà a conciliare la sua professione di sicario con la ritrovata speranza in un futuro migliore?

Henry Winkler e Bill Hader

L’appuntamento con Barry su Sky Atlantic è a partire dal 12 aprile, tutti i lunedì in prima visione alle 21.10, oltre che in streaming su NOW.