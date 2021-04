Harry e Meghan non andranno insieme ai funerali del principe Filippo, scomparso venerdì 9 aprile nel castello di Windsor, alla soglia dei 100 anni che avrebbe compiuto il 10 giugno. I Duchi di Sussex si separano: lui ci sarà, lei no, perché i medici le hanno consigliato di non affrontare un viaggio così lungo – dalla California al Regno Unito – visto lo stato avanzato della sua gravidanza.

I funerali del principe Filippo saranno celebrati sabato 17 aprile al castello di Windsor in forma privata, ha annunciato Buckingham Palace con trenta persone ammesse alla cerimonia come da protocolli di sicurezza anti-Covid. Tra i presenti ci sarà appunto il secondogenito di Carlo, ma non sua moglie che aspetta il secondo figlio.

Quella dei funerali del principe Filippo, nonno amato da Harry e presenza costante nella sua vita soprattutto dopo la perdita della madre Diana, sarà la prima reunion di famiglia per Harry dopo l’intervista bomba concessa a Oprah Winfrey insieme a Meghan, in cui ha parlato di razzismo e discriminazione tra le mura di Buckingham Palace nei confronti di suo figlio Archie e indifferenza per la salute mentale della moglie.

In occasione dei funerali del principe Filippo, Harry e Meghan si separeranno per la prima volta da quando sono volati negli States in fuga dalla Royal Family, passando dal Canada e stabilendosi poi a Montecito. Il Duca di Sussex volerà dalla California al Regno Unito e seguirà i protocolli anti-Covid durante il viaggio e la visita di famiglia: le regole prevedono che le persone in lutto provenienti dall’estero debbano isolarsi automaticamente per i primi 10 giorni dal loro arrivo in Inghilterra, salva la possibilità di lasciare la quarantena per motivi compassionevoli (la partecipazione al funerale) o in presenza di un test privato negativo dopo il quinto giorno di isolamento.

Secondo la stampa inglese Meghan avrebbe voluto partecipare ai funerali del principe Filippo ma è stato il suo medico a non concederle il permesso di affrontare un viaggio transoceanico. Harry non è mai tornato nel Regno Unito da quando si è dimesso da membro senior della famiglia Reale, poco più di un anno fa, ma ha raccontato di essere in costante contatto con la nonna, la Regina Elisabetta II, anche per mostrarle come cresce il nipotino Archie.