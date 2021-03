Non sono stati la Regina Elisabetta né il Principe consorte Filippo gli autori del commento sulla pelle di Archie, precisa l’autrice dell’intervista a Harry e Meghan da cui è emerso un ritratto della Famiglia Reale inglese come un manipolo di razzisti. La dichiarazione sconvolgente di Meghan Markle aveva fatto crollare la mascella alla stessa Oprah Winfrey durante l’ormai celebre intervista rilasciata dai Duchi di Sussex per parlare, per la prima volta, del loro tumultuoso divorzio dalla Royal Family annunciato un anno fan.

La bomba lanciata con quelle parole sul colore della pelle di Archie, a quanto pare sgradito a membri importanti della Famiglia Reale, è è stata l’acme di un’intervista ricca di notizie e di velate accuse, dalla depressione con tentazioni suicide di Meghan ai rapporti tesi di Harry col padre Carlo e il fratello William, passando per l’episodio tra l’ex attrice di Suits e la cognata Kate alla vigilia delle nozze, rivelatosi il contrario di quanto raccontato dalla stampa (qui i dettagli sulle dichiarazioni). Ma più di tutte a fare notizia e a rimbalzare oltreoceano è stata l’accusa di aver discriminato il piccolo Archie già prima che nascesse, con commenti sprezzanti sul fatto che non avrebbe avuto la pelle bianca: “Ci sono state conversazioni co Harry su quanto scura potesse essere la sua pelle quando sarebbe nato” ha rivelato un’affranta Meghan, sostenendo anche che al bambino non siano stati garantiti titoli e protocolli di sicurezza concessi agli altri nipoti.

Nel Regno Unito la portata delle dichiarazioni dei Duchi – e soprattutto quelle sul colore della pelle di Archie che avrebbe infastidito la Corona – è stata tale da far intervenire nel dibattito la ministra del governo Johnson per la famiglia e l’infanzia Vicky Ford: “Non c’è assolutamente posto per il razzismo nella nostra società” ha dichiarato a Sky News in difesa dei Reali, pur sostenendo di non aver ancora visto l’intervista. Negli Stati Uniti, invece, è stata l’intervistatrice Oprah Winfrey a fare delle precisazioni all’indomani della messa in onda su CBS.

Apparendo lunedì mattina su CBS This Morning, la Winfrey ha detto che nonostante i suoi migliori sforzi sia davanti che dietro le telecamere per scoprire chi avesse sollevato l’argomento del colore della pelle di Archie con Harry, la coppia si è rifiutata di rivelarlo. Le è stato consentito, tuttavia, di chiarire che né la regina Elisabetta II né suo marito, il duca di Edimburgo, hanno preso parte a quelle imbarazzanti conversazioni. Inoltre la Winfrey ha aggiunto che il montaggio delle tre ore e 20 minuti di intervista, ridotti per la messa in onda ad 85 minuti, è stato orientato ad ottenere una risposta alla domanda fondamentale: “Perché se ne sono andati” rinunciando a far parte attivamente della Famiglia Reale?

WATCH: @Oprah says “it was not his grandmother nor his grandfather” that were a part of the conversations about Prince Harry & Meghan's baby's skin color. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/LpPLmkUEFR — CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 8, 2021

Il sospetto che le preoccupazioni ignobili sulla pelle di Archie fossero state espresse dalla Regina o dal Principe Filippo si era fatto strada quando Meghan ha dichiarato che rivelare i nomi degli autori di quei commenti avrebbe messo in serio imbarazzo la monarchia. L’attrice ha anche aggiunto però che la monarca è sempre stata gentile nei suoi riguardi, così come ha aggiunto che, nonostante lo screzio con Kate alla vigilia delle nozze, considera la cognata “una brava persona“. Il fatto che Harry, invece, abbia dichiarato di non parlare più con suo padre, sposta i sospetti di razzismo su Carlo. L’intervista andrà in onda anche in Italia su Tv8 il 9 marzo.