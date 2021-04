Nei più grandi successi di Fabrizio Moro c’è la passione di un cantautore viscerale. Con la sua voce è capace di spostarsi dalla ballata più straziante al rock più viscerale. Versatile e ispirato, è in grado di reinterpretare le canzoni dei cartoni animati insieme alla divina Cristina D’Avena e di vincere il Festival di Sanremo in coppia con un partner in crime validissimo come Ermal Meta.

Riscopriamo i 5 più grandi successi di Fabrizio Moro, un viaggio in continua evoluzione grazie al suo amore sincero per la musica.

Pensa (2007)

Con Pensa Fabrizio Moro stacca un ticket importantissimo per la sua carriera. Il testo è una lunga riflessione sulla mafia con un focus sia sui carnefici che sulle vittime. Fabrizio tenta un dialogo con chi viene iniziato alla criminalità e lo invita a pensare prima di sparare. Con questa canzone Fabrizio Moro ha vinto il Premio della Critica Mia Martini e ha vinto per la categoria Giovani al Festival di Sanremo 2007.

Eppure Mi Hai Cambiato La Vita (2008)

Eppure Mi Hai Cambiato La Vita racconta un amore finito male dal quale, tuttavia, si raccolgono gli aspetti positivi. Con questo brano il cantautore ha partecipato al Festival di Sanremo 2008.

Il Senso Di Ogni Cosa (2009)

Il Senso Di Ogni Cosa è dedicata al figlio ed è un estratto dall’EP Barabba (2009). Il singolo è stato rilanciato nel 2020 con il videoclip ufficiale.

Non Mi Avete Fatto Niente (2018)

Ispirata all’attentato di Manchester durante il concerto di Ariana Grande, Non Mi Avete Fatto Niente viene presentata a Sanremo 2018 in coppia con Ermal Meta e si classifica al primo posto.

Figli Di Nessuno (2019)

Figli Di Nessuno è un estratto dall’album omonimo ed è un duetto con Anastasio che non può mancare tra i più grandi successi di Fabrizio Moro.