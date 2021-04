Casa Di Specchi di Matteo Romano è già disponibile negli store digitali e da domani, venerdì 9 aprile, sarà anche in rotazione radiofonica: è il nuovo singolo del cantante emerso da TikTok.

“Casa Di Specchi è un brano che sento tantissimo, è uno dei primi che ho scritto e mi è molto vicino”, ha raccontato a proposito di Casa Di Specchi il giovanissimo talento che si appresta a tornare in radio dopo il successo di Concedimi.

Il nuovo capitolo musicale punta a dare al pubblico un’altra sfaccettatura della musica di Matteo Romano, quella più emotiva e fragile, attraverso un brano al quale tiene in modo particolare.

“Dopo Concedimi, con questo nuovo singolo voglio condividere una parte di me che ancora non ero riuscito ad esprimere, più emotiva e fragile. Tengo davvero tanto a questo pezzo e spero la gente possa cogliere ciò che vale e significa per me: un’emotività ed uno sfogo impulsivo che nascono un po’ dal periodo che stiamo vivendo”, le parole di Matteo Romano sulla sua Casa Di Specchi, che ha già raggiunto centinaia di migliaia di orecchie.

Il brano è stato scritto da Matteo Romano ed è stato prodotto da TOM; è uno dei primi pezzi composti da Matteo al pianoforte. Matteo Romano, 18 anni e primo di tre gemelli, nasce a Cuneo dove frequenta l’ultimo anno del liceo classico. Si fa notare grazie a TikTok, il social del momento, attraverso il quale le sue canzoni diventano virali. Concedimi è il suo primo singolo, a marzo 2021 pubblica il suo secondo singolo, Casa Di Specchi.

Testo Casa Di Specchi di Matteo Romano

Chiudi gli occhi e immagina anche tu

dimmi quello che vedi, che senti, che provi

non ti fare i problemi, ascolta i rumori

non avere paura di perderti è meglio così

credi a me

poi mi chiedo se ha senso

mi chiedo se è meglio

Stammi più vicino quando starai male

quando poi fa bello con il temporale

fuori c’è il delirio ma se non lo vedi allora no

ti stringo più forte

e non ti lascio andare

sento il tuo respiro per dimenticare

smetti di pensare

anche se dirti come non lo so

Mi fa male

pensare a te con tutto il mondo in mano

ma non riuscire neanche a prender fiato

mi fa male

volerti dare tutto ora e sempre

e poi in realtà non riuscire a far niente

mi fa male

mi fa male

È tutto molto più grande di me

come siamo finiti in queste case di specchi

non riesco ad uscire vedo solo riflessi

fammi distrarre andiamo a guardare l’alba

torna a colori se mi ci porti tu

Stammi più vicino non ti spaventare

fa già troppo freddo ti sento tremare

fuori c’è il delirio ma se non lo sento allora no

anche in uno sguardo ti saprò ascoltare

siamo troppo soli per lasciarci andare

smetti di pensare

anche se dirti come non lo so

Mi fa male

pensare a te con tutti il mondo in mano

ma non riuscire neanche a prender fiato

mi fa male

volerti dare tutto ora e sempre

e poi in realtà non riuscire a far niente

mi fa male

mi fa male

Ti sento stretto, sei parte di me

voglio volare

uscire da quest inferno

senza guardare perché

tienimi stretto

a volte mi perdo ti perdo

perdiamoci senza dire niente

che tanto non è per sempre