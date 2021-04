Buongiorno Mamma slitta di una settimana e chi si aspettava di seguire la nuova fiction con Raoul Bova già da mercoledì prossimo, ovvero il 14 aprile, dovrà attendere ancora un po’. Mediaset ha cambiato in corsa i palinsesti e ha deciso di sacrificare DayDreamer sull’altare delle repliche di Montalbano e del calcio evitando di mandare al macello la prima puntata della fiction nostrana che riporterà sullo schermo uno degli attori più amati. Toccherà quindi a Can Yaman scendere in pista mercoledì con una maxi puntata in prime time della serie turca che lo vede calarsi nei panni del fotografo Can Divit, per scaldare il posto a Buongiorno Mamma che, invece, debutterà il 21 aprile.

I promo passati in rotazione su Canale5 già oggi rivelano non solo la data ufficiale del debutto della serie ma anche i primi dettagli sul personaggio di Bova e della sua famiglia per fiction facendo notare alcune somiglianze con una serie americana molto amata, This is Us, serie che presto avrà il suo remake italiano dal titolo Noi. Ma cosa hanno in comune i due prodotti? Come si evince dal promo di Buongiorno Mamma anche la fiction con Raoul Bova si comporrà di una serie di flashback che racconteranno la storia del suo amore e della sua famiglia in un arco di trent’anni. Questo basterà a reggere il paragone?

Ecco il promo della fiction:

ATTENZIONE SPOILER!

Il bel Guido Borghi racconta la storia d’amore con la moglie Anna dal 1995 fino ai giorni nostri, un racconto struggente e romantico, una famiglia che si allarga con l’arrivo dei figli ma anche una catastrofe che rischia di rovinare tutto. Sembra infatti che Anna sia rimasta vittima di un incidente e che da allora non si sia più svegliata. Sarà l’arrivo dell’infermiera Agata a portare a galla segreti e sentimenti dei protagonisti della fiction.

Nel cast principale di Buongiorno Mamma troviamo anche Maria Chiara Giannetta, Serena Autieri e Erasmo Genzini.