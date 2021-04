Presto vedremo debuttare HarmonyOS a bordo degli smartwatch, magari proprio a partire dal prossimo Huawei Watch 3. Come riportato da ‘Huawei Central‘, il sistema operativo proprietario del produttore cinese potrebbe fare il suo esordio in una versione appositamente modificata sulla nuova generazione di indossabili. Il Huawei Watch 3 garantirebbe anche il supporto alle eSIM, così da svincolarsi ulteriormente dallo smartphone, rendendosi un prodotto quasi indipendente.

Stando a quanto si appende dalle più recenti indiscrezioni, è probabile anche che il Huawei Watch 3 offra un maggiore controllo dei device smart collocati in casa, così da avere una sorta di centralina a portata di polso in ogni momento della giornata. Non sappiamo ancora quando il Huawei Watch 3 verrà ufficialmente presentato, né tanto meno se le novità di cui sopra riguarderanno anche il nostro mercato (speriamo di sì). In ogni caso, appare più che possibile il Huawei Watch 3 venga equipaggiato con HarmonyOS, visto che ormai il produttore cinese è sul punto di rilasciarne la prima beta pubblica.

Un discorso sicuramente da approfondire, ma che siamo certi potrà dare grandi soddisfazioni all'OEM, rimasto un po' fuori dai giochi per via del ban USA (che non ha avuto riscontri felici neppure con la salita al potere di Biden). Le restrizioni commerciali hanno fatto sì che il produttore cinese accelerasse le cose per lo sviluppo di un proprio ecosistema (chiaro che la priorità sarebbe stata quella di poter continuare a lavorare con le aziende statunitense, cosa che purtroppo non è stata possibile, almeno fino a questo momento), che, a quanto pare, era già nelle intenzioni della compagnia, a prescindere dal ban USA che si è poi abbattuto sui suoi affari.