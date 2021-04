Il Samsung Galaxy S20 FE 4G spinto dal processore Exynos 990 sembra ormai essere giunto al capolinea. Sono tante le critiche piovute all’indirizzo del produttore asiatico per aver utilizzato a bordo dello stesso dispositivo anche il processore Snapdragon 865, nettamente superiore dal punto di vista delle prestazioni rispetto alla controparte Exynos 990 (beccato spesse volte dagli utilizzatori). Il noto leaker Ice universe non ha dubbi a riguardo: la produzione del Samsung Galaxy S20 FE 4G con il SoC proprietario cesserà completamente per lasciare il posto al modello alimentato con Snapdragon 865+.

Galaxy S20 FE will release the Snapdragon 865+ version, and Exynos990 stops production. — Ice universe (@UniverseIce) April 6, 2021

Non sappiamo dirvi se questa nuova versione sarà disponibile in tutto il mondo o solo nei mercati in cui era venduto il primo esemplare. Sarà difficile che il prossimo Samsung Galaxy S20 FE 4G venga distribuito nei territori in cui è già in vendita la variante equipaggiata con il processore Snapdragon 865: è probabile la commercializzazione venga limitata ai Paesi dove è già disponibile il telefono con modem 4G. Il Samsung Galaxy S20 FE 4G con processore Snapdragon 865+ non presenterà altre differenze rispetto alle versioni già esistenti: sarà incluso a bordo uno schermo da 6.5 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz, 6/8GB di RAM, 128/256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), una tripla fotocamera posteriore, la certificazione IP68 contro polvere e liquidi ed una batteria con capacità da 4500mAh (un dispositivo che può essere tranquillamente acquistato anche al giorno d’oggi, avendo specifiche tecniche che non hanno nulla da invidiare agli altri medio-gamma).

Non sappiamo quando il Samsung Galaxy S20 FE 4G con processore Snapdragon 865+ verrà messo in vendita, né tanto meno il prezzo che gli sarà applicato nei mercati europei. Nel caso in cui arrivasse in Italia sareste interessati all’acquisto? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo il prima possibile.