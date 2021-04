Olesya è Denise Pipitone? Sono ore concitate queste in attesa della comparazione del DNA e della notizia relativa all’identità delle due ragazze ma, a quanto pare, è Barbara d’Urso che riesce a dire la sua sulla trasmissione russa che andrà in onda questa sera. In molti si aspettano che la trasmissione questa sera dica la verità su Denise Pipitone e su Olesya ma, a quanto pare, no sarà così. Durante la trasmissione Pomeriggio5 Barbara d’Urso lancia il promo della nuova puntata di “Primo Canale” facendo notare che forse qualcosa non quadra e che stasera non accadrà niente di quanto previsto.

Le immagini del promo con Olesya mano nella mano con la sua mamma adottiva hanno riempito il programma di Canale5 e a quel punto è la conduttrice a tirare le somme di quello che è successo annunciando che, molto probabilmente, questa sera andrà in onda una seconda puntata dedicata al caso della bella russa ma che in questo frangente non conosceremo la verità su Denise Pipitone.

Ma se così non fosse? Secondo la ricostruzione fatta in diretta dalla conduttrice la trasmissione questa sera andrà in onda con la storia di Olesya e, quindi, l’ospitata della madre naturale, e solo una terza puntata, quindi in onda domani sera, dovrebbe portare in prima serata la verità e regalare al pubblico la risposta sulla questione: Olesya è Denise Pipitone?

Caso Denise Pipitone: queste foto dimostrerebbero la registrazione di tre diverse puntate con la presenza di Olesya. In quale verrà svelato il risultato? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/zmFreInhVG — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 6, 2021

Intanto, fonti bene informate rivelano che l’avvocato di Piera Maggio sia entrato (o entrerà a breve) in possesso del DNA visto che alla fine ha detto di sì alla partecipazione alla trasmissione che, sembra, andrà in onda domani sera.