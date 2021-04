La verità su Denise Pipitone in diretta tv. Questo è il responso che è arrivato poco fa dal programma russo che ha aperto una nuova via per la possibile risoluzione del mistero legato alla sua scomparsa. Olesja Rostova è Denise Pipitone? La risposta arriverà lunedì sera in diretta proprio nella trasmissione che ha lanciato l’appello della giovane russa rapita, a suo dire, quando era una bambina, Pust’ govoryat.

Una vera e propria diretta televisiva alla presenza della diretta interessata e, forse, anche di Piera Maggio che non è partita alla volta della Russia perché convalescente dopo un piccolo intervento chirurgico a cui si è sottoposta nei giorni scorsi, ma che potrebbe essere collegata via Skype insieme al suo avvocato Giacomo Frazzitta.

Secondo quanto rivelato nei giorni scorsi, la giovane russa si è già sottoposto all’esame del DNA e nei prossimi giorni ci sarà un raffronto tra i gruppi sanguigni per capire se c’è la possibilità che lei e Denise Pipitone siano la stessa persona. La mamma della bambina scomparsa ormai 17 anni fa si è detta cauta e speranzosa perché non ha mai smesso di sognare di riabbracciare la sua bambina.

La notizia della diretta televisiva fa comunque discutere soprattutto perché questo significa che la madre di Denise Pipitone, se non informata prima, dovrà aspettare la comunicazione ufficiale come tutti gli spettatori. A questo punto è lecito pensare che la programmazione italiana potrebbe cambiare soprattutto alla luce del boom di ascolti di Chi l’ha visto? di mercoledì scorso. Forse il programma della Sciarelli o magari Quarto Grado si lasceranno scappare questa occasione? Siamo sicuri che ci saranno novità importanti in vista in questo caso.