Alvaro Soler a Milano e Padova nel 2022: l’artista sarà in Italia il prossimo anno per due concerti in programma nei club. I due concerti di Alvaro Soler nella penisola sono stati annunciati oggi: il Magia Tour 2022 farà tappa nel nostro Paese nel mese di marzo.

Il suo nuovo singolo si intitola Magia e sta già scalando le classifiche radiofoniche e di vendita, in attesa dell’omonimo album che uscirà il 9 luglio. Alvaro Soler annuncia oggi il Magia European Tour 2022 che lo vedrà protagonista di 2 concerti in Italia.

Il 7 marzo, Alvaro Soler sarà al Gran Teatro Geox di Padova e l’8 marzo 2022 al Fabrique di Milano. I biglietti per assistere ai concerti di Alvaro Soler in Italia saranno disponibili su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11.00 del 26 aprile 2021, con la possibilità di accedere a prevendite esclusive anticipate, per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it dalle ore 12.00 del 23 aprile 2021.

Chi preordinerà l’album Magia attraverso il sito ufficiale di Alvaro Soler potrà accedere ad una prevendita dedicata dalle ore 12.00 di mercoledì 21 aprile.

“La vita è breve – è fatta per essere divertente. L‘isolamento ci ha costretti a riscoprire noi stessi e a concentrarci su quanto possano essere magiche le piccole cose della vita. Per esempio, abbracciare i nostri genitori o guardare il tramonto nel bar all’angolo. A parte tutte le preoccupazioni, ho percepito una solidarietà tra sconosciuti che non avevo mai riscontrato prima, e il desiderio di riunire le persone con la mia musica si è risvegliato in me. La musica diffonde speranza e ci aiuta a conservare la fiducia”, ha raccontato Alvaro Soler sull’anno della pandemia che ha costretto tutti a stare lontani ed artisti e fan a stare lontani dai palchi.

Biglietti per Alvaro Soler a Milano e Padova nel 2022

7 MARZO 2022 – PADOVA @ Gran Teatro Geox

Tribuna Posti a sedere: 42 € + diritti di prevendita

Posto unico in piedi: 35 € + diritti di prevendita

8 MARZO 2022 – MILANO @ Fabrique

Early Entrance: 45 € + diritti di prevendita

Posto unico in piedi: 35 € + diritti di prevendita