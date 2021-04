Shetland 6 è ufficialmente in produzione. Dopo lo slittamento di un anno, causa pandemia di Covid, le riprese della sesta stagione possono finalmente partire nell’arcipelago scozzese da cui prende il nome la serie crime. Il poliziesco con protagonista Douglas Henshall è stato già rinnovato per una settima stagione, che sarà girata in contemporanea.

La produttrice Louise Say ha detto alla BBC che Shetland 6 avrà una storia “assolutamente avvincente” e “incisiva”. Le riprese si stanno svolgendo secondo “linee guida molto rigide”, ha continuato, alludendo ai test anti-Covid. “Quando verremo nelle Shetland, metteremo alla prova tutto il nostro cast e la troupe prima di partire”.

Dopo aver effettuato tutti i dovuti controlli, risultati negativi, la Say ha proseguito dicendo che la serie tv aveva ricevuto il via libera dall’NHS Shetland e dal SIC, ovvero lo Shetland Islands Council, le autorità locali dell’arcipelago scozzese.

La prima foto dal set di Shetland 6 è stata pubblicata da una comparsa, che su Instagram ha condiviso uno scatto in compagnia di Douglas Henshall: “Oggi è il primo giorno di riprese per la troupe della stagione 6. Ho avuto la fortuna di lavorare con loro in un paio di serie in passato stringendo amicizie per tutta la vita con la troupe, quindi sono davvero entusiasta di vedere cosa porteranno sullo schermo con le stagioni 6 e 7!”

Nelle settimane precedenti, la produzione aveva annunciato i casting per comparse e lavoratori nel settore trucco e make-up (anche senza esperienza) per lavorare sul set della serie da aprile a luglio – ovviamente era aperto solo agli scozzesi e residenti. Lo scopo è quello di dare opportunità a chiunque, anche a coloro appena diplomati o laureati e che desiderano lavorare nel settore dello spettacolo.

Shetland è andato in onda per l’ultima volta su BBC One nell’aprile 2019 con la sua quinta stagione, mentre in Italia è stata trasmessa a inizio 2020 su Giallo. Il canale 38 del digitale terrestre si occuperà di nuovo della sua programmazione.

Salvo imprevisti, Shetland 6 è atteso entro la fine del 2021.