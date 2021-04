Carl Brave all’Arena di Verona nel 2021, per un concerto imperdibile in programma per il prossimo 23 agosto. L’artista multiplatino porta la sua tournée nel tempio della musica, dopo successi straordinari live al Rock di Roma e al Tuborg Open Fest.

La data del concerto di Carl Brave all’Arena di Verona nel 2021 è già nota: il 23 agosto, sul finire della stagione estiva, l’artista si esibirà nella cornice dell’anfiteatro scaligero. Con il suo stile ha tracciato una nuova direzione nella scena musicale italiana, ora si prepara al debutto sul palco dell’Arena di Verona: per Carl Brave, infatti, si tratta della prima esibizione nella cornice scaligera.

Cantante multiplatino, il concerto all’Arena di Verona arriva per Carl Brave dopo il tour teatrale che ha registrato il tutto esaurito, con date doppiate, in tutta la penisola.

Istrionico, versatile, ed eccezionale performer, l’artista accenderà uno dei palchi più prestigiosi della penisola con brani che hanno conquistato in maniera unanime pubblico e critica.

Carl Brave porterà sul palco il suo ultimo album, Coraggio, che contiene le hit come Parli Parli (Disco D’Oro), Regina Coeli (Disco D’oro) e Che Poi (Disco di Platino).

Il concerto di Carl Brave all’Arena di Verona si preannuncia particolarmente ricco: presenterà dal vivo l’ultimo lavoro in studio oltre alle canzoni già protagoniste degli ultimi tour. La tappa dell’Arena di Verona è la prima annunciata per il Coraggio Live Tour, organizzato e prodotto da OTR, che vedrà il cantante e produttore romano esibirsi nelle più suggestive location italiane. Altre date daranno annunciate a breve.

I biglietti per il concerto di Carl Brave all’Arena di Verona nel 2021 sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali a partire da 28 euro.