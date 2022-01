Il messaggio che Risalirai di Gemello e Carl Brave è tutto nel titolo, ma anche nel mood che si respira in tutto il brano. I due rapper ci promettono che tutto andrà per il meglio, e lo fanno su un arrangiamento pieno di good vibes.

Risalirai di Gemello e Carl Brave è contenuta nel disco La Quiete, che esce oggi in corrispondenza con il singolo. Il brano è anche in rotazione radiofonica.

Risalirai arriva dopo Un Pezzo Di Universo, brano interpretato da Coez e Gemitaiz che, tra l’altro, fanno parte dei duetti eccellenti presenti nella tracklist. Questo nuovo singolo è un invito a risollevarsi dopo le difficoltà, ma soprattutto ci indica quale metà del bicchiere osservare quando ci sembra che tutto sia perduto.

“Il mare è solo un pavimento di stelle che brilla di te anche se tu non lo sai”, cantano i due artisti. Risalirai è forte anche delle intuizioni melodiche e delle atmosfere intorno alle quali viaggiano le parole, in cui spesso si fa ricorso alle “stelle” e al “mare”, vocaboli che trasudano trascendenza e immensità, ma soprattutto speranza.

Con La Quiete, Gemello ha voluto rinnovarsi e cercare dentro di sé nuovi argomenti e nuove sonorità. Per farlo ha dato più spazio alla melodia e alle attitudini indie senza mettere definitivamente da parte il flow. Per questo nella tracklist compaiono nomi eccellenti come i già citati Carl Brave, Coez e Gemitaiz, ma anche Ketama 126, Holden e tra i produttori Neffa, Marta Venturini – nome importante per la scena indie – e Sine.

A sigillare il tutto è la scelta del titolo del disco: La Quiete è un omaggio a un gruppo post-hardcore e scream-o di Forlì, i La Quiete che negli anni sono diventati uno degli esempi più interessanti della scena alternativa italiana ed europea.

Tu non lo sai

Risalirai

Tu non lo sai

Anche se sembra che hai toccato il fondo

Chiudi gli occhi con me

Risalirai

Il mare è solo un pavimento di stelle

Che brilla di te anche se

Tu non lo sai

Perché sembra che ho toccato il fondo

E dicono l’ho fatto per te eh! Eh! Eh!

Il cielo è un immenso affresco di stelle

in mezzo a un ca**o di niente eh! Eh!

Io lo so e tu lo sai

Siamo guai, droga online

Vuoi fumare, Erba life,

Gimme five eh, eh, eh

Sigarette, nel pacchetto,

Prendi una, fai un cicchetto

Di’ un segreto, all’orecchio

Uno sputo, dal muretto to to to

Tu non lo sai

Anche se sembra che hai toccato il fondo

Chiudi gli occhi con me

Risalirai

Il mare è solo un pavimento di stelle

Che brilla di te anche se

Tu non lo sai

Anche se sembra che hai toccato il fondo

Chiudi gli occhi con me

Risalirai

Il mare è solo un pavimento di stelle

Che brilla di te anche se

Tu non lo sai

Dammi qualcosa che dura per sempre

Scappiamo dalla realtà

Ti metti i Ray-Ban sembri Juliette Lewis

Vestito bene sono Beetlejuice

Appanna il vetro dei miei occhi rossi

Skippiamo i baci diamo solo morsi

Nascondi fiori sotto federe federe federe

Smetto di credere non chiedere chiedere chiedere