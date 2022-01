Il nuovo album di Gemello è La Quiete. Il disco è stato anticipato da due singoli: Un Pezzo Di Universo con Coez e Gemitaiz e Flashback. Tanti altri i nomi degli ospiti eccellenti che il rapper include nella nuova esperienza discografica dopo UNtitled (2019).

Il nuovo album di Gemello

Il nuovo album di Gemello nasce da una spontanea volontà di evoluzione che Andrea Ambrogio – questo il nome di battesimo del rapper – ha messo in atto rinchiudendosi in una casa del Circeo dalla quale vedeva il mare e il faro, dettagli che hanno determinato la sua scrittura. A questo giro, infatti, Gemello ha indossato una nuova veste artistica, dando più spazio alla melodia e al cantato e immergendosi nel mondo dell’indie. Ecco come Gemello racconta il suo album:

“Il titolo del nuovo disco è un omaggio a un gruppo post-hardcore di Forlì, i La Quiete. Con questo album ho deciso di sperimentare un po’ di più e mettermi in gioco davvero per la prima volta con più ritornelli cantati, basi diverse e strofe meno serrate. Abbiamo registrato il disco in una casa a picco sul mare al Circeo davanti al faro ed è stato fondamentale l’aiuto di Sine e Valerio Smordoni per la realizzazione delle canzoni. Nel disco ci sono molti featuring come Coez, Gemitaiz, Ketama, Mostro, Holden, Gazzelle che ha scritto il ritornello di (Come Se Niente Fosse) e molti altri; e ovviamente i produttori Sine, Altarboy e Marta Venturini, che mi ha aiutato nei brani più indie”.

Di nomi eccellenti, infatti, è piena la tracklist che include 11 tracce che sono un rosario di grandi featuring e grandi produttori:

01 Un Pezzo Di Universo feat. Coez & Gemitaiz – prodotto da Sine e Neffa

02 Flashback – prodotto da Marta Venturini

03 Risalirai feat. Carl Brave – prodotto da Sine

04 Come Se Niente Fosse – prodotto da Altarboy

05 Giostra feat. Ketama126 – prodotto da Ketama126

06 Pipistrelli feat. Mostro & Victor Kwality – prodotto da Sine

07 Morti A Galla – prodotto da Sine

08 Rebecca è Un Fulmine feat. Kinder Garden & Il complemento oggetto – prodotto da Il complemento oggetto

09 Strawberry feat. Esseho – prodotto da Esseho

10 Con Te feat. Holden – prodotto da Holden

11 E Adesso? – prodotto da Marta Venturini

La Quiete, il nuovo album di Gemello, sarà fuori venerdì 21 gennaio ed è già disponibile in pre-save e pre-order.

L’arte di Gemello

Diplomato all’Accademia delle Belle Arti, Gemello è anche un pittore e questa sua grande passione lo porta a mescolare le due doti creative. Come rapper si fa le ossa partendo con il TruceKlan, esperienza dal quale provengono altri pezzi da 90 come Noyz Narcos, Cole, Chicoria e Benassa.

La sua musica è fortemente influenzata dal cantautorato romano degli ultimi anni. Il suo esordio da solista arriva con il singolo Non Parlarmi D’Altro (2006) dopo il quale pubblica due EP, Niagara (2014) e Indiana (2017). UNtitled (2019) è il suo primo album e con La Quiete definisce al meglio la sua nuova attitudine.

Il nuovo album di Gemello è tra le novità più attese del 2022, anno in cui continua lo strascico della grande ondata rap del 2021 che ha visto i più grandi maestri di cerimonia della scena italiana dominare le classifiche.