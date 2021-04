Con The Serpent su Netflix, la piattaforma di streaming si immerge in un’altra mente di un serial killer, stavolta in quella di Charles Sobhraj. Attivo negli anni ’70, il criminale è tristemente noto per aver ucciso dozzine di turisti in viaggio nei luoghi esotici tra India e Thailandia. La miniserie è stata trasmessa per la prima volta sulla rete britannica BBC all’inizio del 2021.

Così, dopo le docu-crime sul Cecil Hotel e The Night Stalker, Netflix torna con una nuova produzione di otto episodi che intende raccontare la vita e gli omicidi di Sobhraj. Soprannominato “Il Serpente” per la sua capacità di sfuggire alle autorità, ma anche “Bikini killer” perché molte delle sue vittime furono ritrovate in costume da bagno, Charles Sobhraj è stato attivo soprattutto negli anni 1975-1976, colpendo quelle persone che seguivano il cosiddetto Sentiero Hippie.

La trama di The Serpent su Netflix inizia con un’indagine. Il diplomatico tedesco Herman Knippenberg si mette sulle tracce di Charles Sobhraj quando scopre un collegamento tra lui e l’omicidio di una giovane coppia; tra Charles e Herman comincerà un gioco letale che li porterà sempre più vicini, fino all’inevitabile scontro finale.

A prestare il volto al serial killer c’è Tahar Rahim, attore francese di origine algerine, nominato al Golden Globe per il ruolo da protagonista nel film The Mauritanian. Ad affiancarlo troviamo Jenna-Louise Coleman nella parte della complice e amante di Sobhraj, Marie-Andrée Leclerc, che lascia la sua vita agiata per seguirlo. Volto conosciuto tra i fan delle serie tv, l’attrice ha vestito i panni di Clara Oswald, companion per un certo periodo dell’Undicesimo Dottore in Doctor Who; negli ultimi anni ha invece interpretato la Regina Vittoria nella serie tv Victoria.

Nel folto cast c’è anche Billy Howle nei panni del diplomatico tedesco Herman Knippenberg, mentre Ellie Bamber interpreta sua moglie Angela Knippenberg (più avanti assumerà il nome di Angela Kane). Amesh Edireweera è Ajay Chowdhury; Tim McInnerny nel ruolo di Paul Siemons; Chicha Amatayakul interpreta Suda Romyen; Sahajak Boonthanakit è il Generale Maggiore Janthisan; İlker Kaleli è Vitali Hakim; Adam Rothenberg interpreta Gilbert Redland; e Mathilde Warnier è Nadine Gires, testimone chiave che aiuterà Herman nel corso delle indagini.

La prima e unica stagione di The Serpent su Netflix è disponibile il 2 aprile. Ecco il trailer: