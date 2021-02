Omicidi, serial killer, casi irrisolti o dai risvolti inquietanti: le docu crime Netflix offrono un’ampia scelta di titoli agli utenti che amano le storie poliziesche e di indagine criminale. Molte sono vere e proprie ricerche nella mente degli assassini seriali, altre sono volte ad esplorare casi di omicidio sconcertanti che, a distanza di anni, non hanno ancora trovato risposta.

Se vi appassionano questi programmi, le docu crime Netflix sono quelle che fanno per voi. Abbiamo selezionato cinque titoli da non perdere assolutamente e che trovate disponibili in streaming sulla piattaforma video.

Making a Murderer

Capostipite del genere, Making a Murderer narra le vicende processuali di Steven Avery, condannato ingiustamente nel 1986 per violenza sessuale e tentato omicidio. La serie è stata realizzata nel corso di dieci anni e le riprese effettuate tra New York e il Wisconsin; finora sono state prodotte due stagioni su Netflix. La storia inizia nel 1985 con l’arresto di Steven per lo stupro e il tentato omicidio di Penny Beerntsen (nonostante avesse un alibi). Viene scagionato dopo 18 anni, ma il suo calvario è appena all’inizio: nel 2005 viene nuovamente arrestato e accusato dell’omicidio di Teresa Halbach, ma il suo caso è abbastanza controverso. Tra depistaggi e presunti complotti, la docu crime Netflix esplora anche l’impatto emotivo che la vicenda giudiziaria ha avuto sulla famiglia Avery.

Conversazioni con un killer: Il caso Bundy

Ted Bundy è forse uno dei serial killer più famosi di sempre. La serie ripercorre cronologicamente la vita, i crimini, gli arresti, le fughe e la morte dell’assassino in dettaglio. Grazie all’ausilio di filmati d’archivio, prove della polizia, foto personali e interviste alle vittime sopravvissute, i testimoni, la sua famiglia, amici, funzionari e giornalisti, la docu crime Netflix ci presenta Ted Bundy, autore di almeno trenta omicidi di giovani donne compiuti tra il 1974 e il 1978. Tutti lo descrivono come un uomo affascinante e carismatico, in grado di attirare le vittime conquistandosi la loro fiducia. In realtà, Bundy era un sadico psicopatico che provava piacere a infliggere dolore. Catturato nel 1979, è stato condannato alla sedia elettrica e poi giustiziato il 24 gennaio 1989.

Night Stalker – Caccia a un serial killer

Una serie di omicidi, violenze e rapimenti sconcertano la città di Los Angeles nel 1985. Unendo le loro forze, due detective collegheranno i casi e inizieranno le indagini per risalire al colpevole. La docu crime Netflix esplora gli omicidi compiuti dal serial killer Richard Ramirez, conosciuto col soprannome di Night Stalker per via del suo modus operandi, ovvero quello di agire di notte, introducendosi indisturbato nelle abitazioni delle vittime per torturarle e ucciderle. La miniserie racconta, in 4 parti, la caccia e la cattura di Ramirez, ponendo anche l’occhio sull’opinione pubblica. Se da una parte c’era grande clamore e paura, dall’altra il killer era dotato anche di un certo fascino malvagio che attraeva le donne. È morto nel 2013 in carcere in seguito a un’insufficienza epatica.

Sulla scena del delitto: Il caso del Cecil Hotel

Un hotel con una storia alle spalle misteriosa e agghiacciante: il Cecil Hotel ha ospitato diversi serial killer e persone poco raccomandabili nel corso della sua esistenza. Dagli anni Sessanta si è guadagnato il soprannome di “Hotel dei suicidi” per via delle molte persone che vi alloggiavano e poi si toglievano la vita. La docu crime Netflix si concentra però sul caso di Elisa Lam, la studentessa canadese trovata morta nel 2013 all’interno di una cisterna sul tetto dell’hotel, e il cui caso presenta ancora oggi molti interrogativi.

The Keepers

L’omicidio Cathy Cesnik, suora molto amata e insegnante in un scuola superiore di Baltimora, è rimasto irrisolto . Scomparsa nel 1969, la donna fu ritrovata cadavere un paio di mesi dopo: cosa le è successo? E chi l’ha uccisa? Il caso è solo la punta dell’iceberg di qualcosa di complesso, che porterà in luce gli abusi sessuali avvenuti all’interno della scuola. Attraverso le numerose interviste a sopravvissuti o testimoni di quel periodo, la docu crime Netflix tenta di dare una risposta al caso di suor Cathy, di cui ancora oggi non si conosce il suo assassino.