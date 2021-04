Esce ad aprile Pesche di Federico Rossi, il suo primo singolo da solista dopo il grande successo nel duo Benji&Fede. L’annuncio è di oggi.



Si vociferava che avrebbe preso parte al Festival di Sanremo 2021, nella categoria dei Campioni, e che lì avrebbe presentato il suo primo singolo da solista avviando ufficialmente il nuovo capitolo della sua carriera.

Tra i 26 Campioni in gara nella kermesse canora numero 71, però, il nome di Federico Rossi non c’era. Il suo debutto da solista è stato in effetti rimandato alla primavera e proprio il mese che inizia oggi lo vedrà tornare in radio e negli store digitali con un nuovo brano inedito.

Questa volta dovrà fare a meno del compagno di sempre, Benji Mascolo, che ha già lanciato la sua carriera solista con l’album California. Entrambi sono rimasti nella scuderia Warner Music – la stessa etichetta discografica che li aveva sotto contratto con duo musicale.

Dopo aver raggiunto il successo a suon di tormentoni nel duo pop Benji&Fede, adesso Federico Rossi è atteso alla sua prima prova in solitaria e c’è già una data, quella che segna il rilascio del suo primo singolo in radio e negli store digitali.

Pesche di Federico Rossi sarà disponibile da venerdì 9 aprile, in rotazione radiofonica e negli store digitali. Si attenderà poi di conoscere i suoi prossimi passi nel mondo discografico che lo porteranno, sicuramente, al rilascio di un disco di inediti da solista e magari ad eventi dal vivo, qualora potessero effettivamente essere organizzati questa estate.

Intanto I fan dovranno accontentarsi dell’immagine della copertina del singolo Pesche, che ha tutta l’aria internazionale che ci riporta alle atmosfere evocate da Harry Styles. Non resta che ascoltarlo!