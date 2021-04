L’app di NOW, l’Internet TV di Sky, è prossima all’uscita su Apple TV. La prima beta è sbarcata su Test Flight, come segnalato dalla Redazione di ‘HDblog.it‘. Da un po’ di tempo la piattaforma ha cambiato nome, perdendo il suffisso TV, e vedendo modificati anche i colori: dal giallo e dal viola si è passati ad un particolare effetto sfumato compreso dal nero al verde petrolio. A sinistra c’è una colonna con le varie categorie (Entertainment, Sport, Cinema e Kids) ed a destra sono incasellati i vari contenuti. Le locandine di film e serie TV si sviluppano in senso verticale, mentre i contenuti sportivi in senso orizzontale.

L’app di NOW per Apple TV non è ancora finita, tant’è che è consentita solo la visione di alcuni contenuti on demand, mentre non risultano disponibili i canali in onda. I lavori procedono comunque a ritmi serrati: i contenuti on demand stanno aumentando di ora in ora, a dimostrazione del fatto che presto la piattaforma potrà dirsi finalmente pronta. Non sappiamo dirvi quando esattamente sarà rilasciata la beta completa, né tanto meno i tempi della versione stabile (potrebbero volerci giorni o forse settimane: abbiate pazienza, in fondo è già una buona notizia il semplice fatto che la prima beta, seppur incompleta, sia comparsa).

Vogliamo anche segnalarvi la disponibilità, a partire da oggi 1 aprile, di Disney+ su Sky Q e NOW (qui vi abbiamo parlato delle modalità di attivazione), che pure potrebbe tornarvi comodo in diverse occasioni (senza essere costretti a cambiare dispositivo per la visione). Come vedete, le integrazioni non si fermano mai, per rincorrere un ecosistema il più unificato possibile. A quanti di voi fa piacere sapere che l’app di NOW è in arrivo su Apple TV? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.