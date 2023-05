Su Sky sta per arrivare la miniserie Funny Woman, miniserie ispirata a uno dei romanzi più celebri di Nick Hornby, Funny Girl, edito nel 2014. La serie, scritta da Morwenna Banks (Slow Horses), è strutturata in sei episodi, ambientata negli anni ’60 e ripercorre le vicende di Barbara Parker, una reginetta di bellezza di Blackpool determinata a sfondare nel mondo dello spettacolo. Gli episodi di Funny woman saranno disponibili su Sky e NOW a partire da venerdì 2 giugno.

Ispirata dal suo mito, Lucille Bell, Barbara ha una dote particolare, è bravissima a far ridere la gente. Pronta a tutto per dimostrare il suo talento, anche grazie all’innato umorismo, Barbara, dal nord dell’Inghilterra si trasferisce a Londra, dove proverà a superare tutti gli ostacoli che ci sono sulla via del successo.

Funny Woman – Il Cast

Funny Woman, prodotta da Sky Studios, Potboiler Television, Rebel Park Productions e Fulwell 73 Productions, ruota attorno al personaggio di Barbara, interpretato da Gemma Arterton, attrice britannica di talento con un passato da “Bond Girl”, ma la ricordiamo anche per i suoi ruoli, tra gli altri, in Prince of Persia – Le sabbie del tempo, Scontro tra Titani e I Love Radio Rock.

Il cast comprende anche Tom Bateman, David Threlfall, Rosie Cavaliero, Morwenna Banks, Rupert Everett, Leo Bill, Alexa Davies, Arsher Ali, Matthew Beard. La regia è affidata a Oliver Parker.

