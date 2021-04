Pare ci siano tutti i presupposti affinché avvenga il ritorno della Campania in zona arancione. Queste, almeno per ora, i rumors che arrivano dalla Regione, in contrasto con le anticipazioni che vi avevamo fornito alcuni giorni fa a proposito della settimana che ci sta portando verso Pasqua. Previsioni che in quel frangente si sono rivelate corrette, mentre dal 7 aprile la situazione potrebbe cambiare radicalmente in una regione che, per la seconda settimana consecutiva, sta facendo registrare dati in discesa.

Il possibile passaggio della Campania in zona arancione dal 7 aprile

Come accennato ad inizio articolo, al momento non ci sono ancora riscontri ufficiali a proposito del possibile passaggio della Campania in zona arancione. Se da un lato le vaccinazioni stanno andando avanti a ritmi discreti in questi giorni, mentre i contagi pare si stiano avviando verso la fase discendente di questa terza ondata, è altrettanto vero che gli ospedali stanno tenendo. I ricoverati in terapia intensiva hanno toccato quota 180 su base regionale per alcuni giorni, mentre ora siamo stabili sui 160.

Qualora nel fine settimana la valutazione del CTS dovesse condurci per davvero alla Campania in zona arancione, le misure saranno valide in vigore da mercoledì 7 al 30 aprile 2021. Le ultime indicazioni dal governo ci dicono che nessuna regione dovrebbe raggiungere lo status di “zona gialla” fino a fine mese, con la scadenza del decreto attualmente in corso. Tuttavia, una valutazione più attenta dei dati su scala nazionale a metà aprile potrebbe cambiare le carte in tavola sotto questo punto di vista.

Considerando la delicatezza del mese appena iniziato, in termini di contagi da contenere e dei passi in avanti che dovremmo fare sul fronte vaccini grazie all’entrata in gioco di Johnson & Johnson, nessuno si aspetta voli pindarici vero restrizioni ai minimi storici per le varie regioni in Italia. Di sicuro il salto della Campania in zona arancione rappresenterebbe in ogni caso un primo step verso il ritorno alla normalità.