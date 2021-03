Cosa aspettarsi da Snowpiercer 3? Il finale della seconda stagione, pubblicato su Netflix, ha letteralmente aperto uno spiraglio di luce per i passeggeri del treno. Il sacrificio di Melanie, che ha sempre creduto alla possibilità di trovare una terra abitabile, lontana dall’enorme lastra di ghiaccio, non è stato vano.

Così, per sua figlia Alex, accompagnata da Layton, Ruth e gli altri, comincia una nuova vita. Ma cosa ne sarà di Melanie Cavill? Il suo personaggio è veramente morto? La produttrice esecutiva, Becky Clements, ha risposto a questo e altre domande riguardanti il futuro della serie distopica, basata sull’omonima graphic novel – che poi ha ispirato il film del 2013 di Bong Joon-ho.

“Ognuno di loro sta cercando il suo posto nel mondo”, spiega in un’intervista a Deadline. “Ci sarà un piccolo salto temporale, non significativo, ma abbastanza per mostrare al pubblico, in modo efficiente e interessante, com’è il nuovo ordine mondiale. E ovviamente parlando ai personaggi e ai loro legami. C’è un sacco di divertimento della stagione 3, adesso che si sono formate nuove alleanze e ci sono nuovi nemici.“

Snowpiercer 3 darà il benvenuto a un nuovo, “grande personaggio” e altri minori, che serviranno a creare scompiglio nell’universo della serie.

Il finale della seconda stagione ha lasciato in sospeso il destino di Melanie Cavill, presumibilmente morta, secondo i passeggeri del treno. Eppure c’è ancora una speranza che sia viva. A confermarlo è sempre la produttrice Clements, che afferma: “Con grande piacere annunciamo che Melanie si unirà a noi nella terza stagione.” In che modo sarà presente, è ancora da decidere. Infatti Layton, Alex e gli altri non hanno ritrovato il suo corpo, e questo è un buon segno: la donna in qualche modo è riuscita a sopravvivere? Oppure è morta e apparirà solo nei flashback?

In ogni caso, i fan non devono temere: Jennifer Connelly è una grande protagonista della storia, perciò tornerà a tempo pieno (si spera) anche in Snowpiercer 3. A causa di diversi impegni lavorativi, l’attrice ha potuto girare solo metà della seconda stagione.

Per quanto riguarda il futuro della serie, la Clements ha dichiarato che la produzione sta valutando l’idea di realizzare più stagioni. “Al momento siamo impegnati a scrivere la stagione 3 e decidere quando iniziare a girare. Però, sì, abbiamo in mente una stagione 4 e oltre. Tutto dipende dal network.”

In attesa di vedere il nuovo capitolo di Snowpiercer, le prime due stagioni sono disponibili su Netflix.