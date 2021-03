C’è una seconda occasione della settimana di Pasqua con la rinnovata disponibilità PS5 su GameStop. Dopo la vendita di lunedì scorso, tornerà ad essere acquistabile proprio la ben nota console della Sony,finora sempre in scorte insufficienti rispetto alla domanda del pubblico di gamers.

A che ora sarà garantita nuova disponibilità PS5 proprio sul sito specializzato in soluzioni per il gaming per tutti i i gusti? GameStop non cambia il suo scherma di pianificazione oramai rituale e dunque farà partire la vendita esattamente dalle ore 15:30 come accaduto in numerosi altri casi precedenti. La fascia del primo pomeriggio continua ad essere la preferita per mettere a disposizione nuove unità della console, evidentemente perché, in questo modo, è possibile intercettare un numero maggiore di potenziali clienti.

Il consiglio sempre valido è il seguente: chi punta ad approfittare della disponibilità PS5 su GameStop dovrebbe in realtà procedere al collegamento sullo store circa 5 minuti prima dell’appuntamento delle ore 15:30. Non ci sono dubbi, neanche questa volta, sul fatto che si creerà una coda virtuale di acquirenti interessati al prodotto. Bisognerà dunque attendere il proprio turno, pazientemente e senza ricaricare l’indirizzo web per non perdere il posto in coda acquisito in un primo momento e dunque ricominciare d’accapo, magari perdendo proprio l’occasione odierna.

Non è noto il numero esatto di unità che potranno essere acquistate ma difficilmente queste saranno sufficienti per rispondere alle richieste dei consumatori finali. Come naturale conseguenza, la vendita dovrebbe durare non molto, al massimo una mezz’oretta (nella migliore delle ipotesi). Non è chiaro se la variante di console messa in vendita sia quella standard o digital, visto che lo shop on line non ha chiarito la natura delle unità messe a disposizione. Per quanto riguarda i tempi di consegna, la spedizione dovrebbe essere celere e giungere al massimo nei primi giorni successivi alla Pasqua.