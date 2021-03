Decisamente già programmata è l’uscita di iOS 15, almeno la sua presentazione ufficiale nel corso del tradizionale keynote Apple WWDC nella sua edizione 2021. Da Cupertino, proprio in questa giornata del 30 marzo, sono giunti i primi inviti all’appuntamento dedicato agli sviluppatori ma che catalizza (come sempre) l’attenzione anche dei semplici consumatori.

Non ci sono particolari dubbi sul fatto che l’uscita di iOS 15 si concretizzerà il giorno 7 giugno, nella sua prima beta per gli sviluppatori. La WWDC prenderà in effetti il via proprio nella specifica giornata e poi avrà luogo fino al successivo 11 giugno. La nuova versione del sistema operativo successiva ad iOS 14 sarà di certo annunciata in primis da Tim Cook ma anche da Craig Federighie a seguito da altri responsabili Apple appunto. Per l’occasione sarà possibile di certo gettare un primo sguardo sulla nuova soluzione e le sue principali differenze rispetto al passato.

Considerando il periodo di piena pandemia Covid-19, anche la ‌WWDC 2021‌ (esattamente come quella 2020) si svolgerà nella formula virtuale senza pubblico. Proprio per questo motivo, gli sviluppatori interessati potranno parteciparvi senza costi, usufruendo allo stesso tempo di laboratori e specifiche sessioni di lavoro. Durante la conferenza e di certo nei giorni successivi al 7 giugno non mancherà neanche la Swift Student Challenge, un’occasione per insegnare la programmazione a giovani studenti residenti anche da più parti del mondo.

Oltre all’uscita di iOS 15, durante la WWDC 2021, ci sarà spazio per l’esperienza “gemella” per tablet Apple, dunque per iPadOS 15 e ancora per macOS 12, tvOS 15 e watchOS 8. Difficile invece venga lanciato del nuovo hardware come accaduto anche nel corso delle conferenze degli anni precedenti. In ogni caso Apple afferma che condividerà ulteriori informazioni al riguardo ben presto sia tramite l’app per sviluppatori Apple, nella sezione del suo sito Web per sviluppatori Apple e tramite e-mail.