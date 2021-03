Chiuderà a breve il PlayStation Store per PS3, PS Vita e PSP. Sony ha annunciato che le funzionalità d’acquisto cesseranno su PlayStation 3 e PSP il 2 luglio, cui seguiranno i dispositivi PlayStation Vita il 27 agosto. Lo store digitale non sarà più disponibile su PS3, PS Vita e PSP a partire dalle date sopra indicate, ed i gamers non potranno più comprare contenuti digitali per i tre ecosistemi (compresi giochi e video), né tanto meno effettuare acquisti in-game per quanto riguarda i giochi che supportano la feature.

Ci dispiace informarvi anche del fatto che, dopo la chiusura del PlayStation Store per PS3, PS Vita e PSP, non sarà nemmeno più possibile riscattare i codici dei fondi del portafoglio PSN (come nel caso delle carte regalo, volendovi fare un esempio pratico). I fondi esistenti permarranno comunque nell’account del gamer, e potranno essere impiegati per fare acquisti destinati a PS4 e PS5 mediante il PlayStation Store, dal sito ufficiale, dall’applicazione o direttamente dalle console di gioco. Tenete presente che alcune funzioni resteranno invariate per permettere ai videogiocatori di rieffettuare il download sui propri device, attraverso la Download List, di giochi e contenuti video comprati in precedenza.

Resta confermata anche l’opportunità di riscattare i codici PS Plus dato che gli utenti avranno la possibilità di riscaricare e giocare i titoli del servizio inseriti nella propria raccolta tempo fa, a patto che si abbia un abbonamento attivo al servizio Plus. C’è da dire che il lancio di una next-gen console, come la PS5, comporta anche questo (in buona parte la notizia non ci coglie di sorpresa). Dal canto vostro, vi aspettavate una chiusura tanto ravvicinata del PlayStation Store per PS3, PS Vita e PSP, o siete rimasti delusi dalla decisione presa da Sony? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.