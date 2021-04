Cambiano le cose per quanto riguarda la chiusura del PlayStation Store per PlayStation 3 e PS Vita, che era stata annunciata qualche settimana fa insieme a quella che purtroppo continuerà a riguardare il segmento PSP. La questione, come vi avevamo anticipato, condannerà gli utenti a non poter più acquistare i contenuti digitali, compresi i giochi ed i video. La comunicazione aveva alzato un polvero non indifferente, che il colosso giapponese non ha potuto ignorare.

Del resto, la decisione, come spiega la società sul proprio blog ufficiale (che potrete consultare a questa pagina), era maturata per le difficoltà relative al supporto delle funzioni commerciali per i device meno recenti, oltre che per concentrare le risorse disponibili su quelli ultimi, maggiormente utilizzati dai clienti. Tuttavia, non sono nemmeno pochi i fan che tengono alla possibilità di acquistare contenuti per PS3 e PS Vita, cosa che ha convinto l’azienda a non cessare, per loro, il supporto al PlayStation Store (almeno per l’immediato futuro). Il marketplace resterà attivo per PlayStation 3 e PS Vita, mentre, a partire dal prossimo 2 luglio, le funzioni d’acquisto online termineranno su PSP.

Dubitiamo ci sia qualcosa da fare per il segmento PSP, evidentemente preferito da una cerchia troppo ristretta di utenti per esortare i vertici aziendali a rivedere i propri passi anche per loro. D’altro canto, il mondo PS5 è appena esploso, e ci sta che la società giapponese guardi più al nuovo che al vecchio, pur apprezzando lo sforzo fatto per PlayStation 3 e PS Vita, che inizialmente avrebbero dovuto far parte dei dispositivi tagliati fuori dal supporto al PlayStation Store. Le cose, purtroppo, stanno così, la vita andrà avanti comunque: speriamo che gli utenti PSP se ne facciano presto una ragione, trovando il giusto compromesso volendo continuare a giocare. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.