Nuove offerte PS Store di maggio 2020: i migliori giochi PS4 a meno di 5 e 15 euro

Siete alla ricerca di nuove offerte PS Store per arricchire la vostra collezione di videogame in digitale su PlayStation 4 o sulla più potente PlayStation 4 Pro? Allora siete nel posto giusto, perché “mamma” Sony ha avviato proprio da oggi, 13 maggio 2020, delle promozioni adatte a un po’ tutte le tasche sul suo negozio virtuale. Promozioni che toccano una pletora di titoli diversi, che possono soddisfare tutti i gusti e i palati più disparati della community videoludica fedele al marchio PlayStation. Di conseguenza, andiamo a scoprire insieme quali sono i giochi migliori a sconto, che non possono proprio mancare nella ludoteca di un nerd che si rispetti.

Offerte PS Store, i migliori giochi PS4 di maggio

Partiamo dalla tradizionale Offerta della Settimana, che per quella in corso coinvolge il divertentissimo – e fuori di testa! – Just Cause 4 di Avalanche Studios e Square Enix. L’action a mondo aperto con protagonista l’impavido Rico Rodriguez è proposto sullo store della “grande S” al prezzo di 9,99 euro per l’edizione standard, mentre vi serviranno 14,99 euro e 17,49 euro per portarvi a casa rispettivamente le versioni digitali della Gold Edition e della Complete Edition – che include il gioco completo e il Season Pass con tutti i DLC usciti dopo il lancio.

Tra le nuove offerte PS Store di metà maggio presenti sul sito di Sony non mancano neppure tanti videogiochi proposti a meno di 15 euro. Tra questi, risultano imperdibili Assassin’s Creed 4 Black Flag – creato da Ubisoft Montreal, ora al lavoro sul promettente Assassin’s Creed Valhalla, in uscita in autunno anche su PS5 e Xbox Series X -, l’orrorifico Dying Light, Rayman Legends, Tom Clancy’s The Division, Batman Arkham Knight, Anthem, LEGO Jurassic World e lo sparacchino di DICE e Electronic Arts Battlefield 1 Revolution. Non solo, su PlayStation Store è possibile acquistare anche alcuni giochi per PS4 a meno di 5 euro, come NBA 2K20, Mass Effect Andromeda, Life is Strange e INSIDE. Cosa ne dite, ne approfitterete?