La Formula 1 è appena tornata in pista per la stagione 2021 ma Netflix sarebbe già pronta per girare Drive to Survive 4. L’apprezzata docu-serie esplora il dietro le quinte del campionato dello sport più veloce al mondo. Attraverso interviste ai team manager e ai loro piloti, gli appassionati di automobilismo scoprono l’altro lato della F1, fatto di ansie, paure e anche speranze per il futuro. Una sola regola: correre per diventare il migliore.

Ogni anno, le scuderie, tra cui McLaren, Ferrari, Mercedes, danno accesso alle telecamere di Netflix per offrire loro uno sguardo inedito al mondo della Formula 1. La terza stagione, pubblicata sulla piattaforma il 19 marzo 2021, ha raccontato il campionato dello scorso anno, caratterizzato dalla pandemia di Covid-19. Tra mascherine, distanziamento sociale e cambiamenti nei team, Drive to Survive 3 ha illustrato, tra le altre cose, le rivalità interne alla Ferrari e alla Mercedes, celebrando anche il settimo titolo mondiale di Lewis Hamilton.

Drive to Survive 4 non è ancora ufficiale, ma stando ad alcune voci di corridoio, le telecamere di Netflix sono già al lavoro in pista per seguire i piloti durante questa nuova stagione. Con il campionato di Formula 1 appena iniziato, è davvero difficile fare previsioni su cosa verterà la quarta stagione della docu-serie, anche se le novità sono davvero tante.

A cominciare dal ritorno di Fernando Alonso, alla guida della Alpine; ci sono poi stati cambiamenti dei piloti nelle scuderie: da Carlos Sainz passato in Ferrari, a Sebastian Vettel nella sua nuova avventura con la Aston Martin. E poi l’arrivo di tre matricole: il tedesco Mick Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo Michael, il russo Nikita Mazepin, e il giapponese Yuki Tzunoda, tutti provenienti dalla Formula 2.

La data d’uscita di Drive to Survive 4 dovrebbe essere prevista all’inizio del 2022, tra febbraio e marzo. In altre parole, qualche settimana prima l’inizio della nuova stagione del campionato di Formula 1.