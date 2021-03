A partire dal 9 maggio 2021 andranno in scena nuove rimodulazioni TIM, pronte a coprire alcune offerte mobili ricaricabili del gestore blu. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, le tariffe impattate fanno parte di un catalogo non più disponibile in commercio: a fronte di un aumento mensile del canone pari a 2 euro, i clienti riceveranno in cambio 20GB di traffico dati aggiuntivo. Gli utenti con l’offerta TIM Unica godranno sempre di un pacchetto di ‘Giga illimitati’, senza alcuna modifica delle condizioni contrattuali previste. Le offerte mobili ricaricabili coinvolte dalle rimodulazioni TIM che andranno in vigore dal 9 maggio fanno parte di quella fetta tariffaria a basso costo mensile, ovvero quelle con prezzo attuale da 5,99, 6,99 euro al mese, che si rinnoveranno, a partire dal primo rinnovo utile successivo alla data sopra indicata, a 7,99 9 8,99 euro al mese.

Gli utenti coinvolti riceveranno un apposito SMS informativo a partire dal 29 marzo. Per controllare il proprio stato, dal 29 marzo sarà possibile accedere all’area personale MyTIM (una volta registrati), sia dall’applicazione che dal sito ufficiale (potrete, in alternativa, chiamare il 119). Sappiate anche di poter recedere dal contratto senza penali e costi di disattivazione (se impattati dalle rimodulazioni TIM) esercitando il diritto relativo entro l’8 maggio, come previsto dall’art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (come anche modificare o disattivare l’offerta mobile mantenendo la propria utenza con il gestore blu).

Il diritto di recesso potrà essere esercitato richiedendolo a mezzo PEC all’indirizzo ‘recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it’, chiamando il 119 o recandosi in un centro TIM (tranne quelli Monobrand e Multibrand), allegando alla richiesta una copia del documento di identità in corso di validità del titolare della linea, e specificando nell’oggetto ‘Modifica delle condizioni contrattuali’. Al momento non si hanno altre informazioni sulle rimodulazioni TIM che entreranno in vigore dal 9 maggio 2021, ma vi terremo aggiornati in caso di ulteriori riscontri.