Sono stati presentati da poco i OnePlus 9, ma hanno già fatto registrare il record di preordini dal day-one, a riprova di quanto il pubblico li abbia apprezzati. Pete Lau, CEO di OnePlus, a mezzo Twitter ha fatto sapere che il riscontro finora è stato incredibile, ringraziando tutti sentitamente della risposta data. Non c’è paragone rispetto ai OnePlus 8: i nuovi top di gamma li hanno stracciati, con un aumento esponenziale del 324%.

Una crescita che, tuttavia, non è possibile quantificare nel dettaglio in quanto il primo dirigente del noto marchio non ha fornito numeri a corredo della nota pubblicata. In ogni caso, i clienti sono rimasti impressionati dai nuovi OnePlus 9, complice anche la partnership commerciale con Hasselblad, che dovrebbe incrementare di non poco la qualità fotografica dei comparti multimediali di questi dispositivi e soprattutto di quelli che verranno, quando la collaborazione entrerà maggiormente nel vivo con benefici più concreti per quanto riguarda l’esperienza utente (la svolta vera e propria arriverà di certo nei prossimi anni, anche se si spera che la differenza inizierà a notarsi fin da subito, a partire dai OnePlus 9).

There's really just one thing I can say: thank you, to all our community, old and new. pic.twitter.com/UPO5RdMf5d — Pete Lau (@PeteLau) March 26, 2021

La risposta del pubblico al primo giorno è già significativa: c’è piena fiducia nei prodotti dell’OEM cinese, più di quanta ce ne sia stata nel recente passato (i OnePlus 8 non sono stati un fiasco, ma c’era bisogno di qualcosa di nuovo da proporre per poter lasciare veramente il segno e ripartire alla grande dopo un periodo non propriamente idilliaco, dovuto anche alla pandemia da Covid-19). Non sappiamo come proseguiranno le vendite dei nuovi OnePlus 9, ma qualcosa ci dice che le cose potrebbero andare per il meglio. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.