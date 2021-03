Riprese di Diavoli 2 al via? Ormai da tempo aspettiamo che il momento sia propenso e che arrivi la conferma ufficiale delle riprese proprio in questa primavera ma adesso c’è un indizio importante che lascia ben sperare: le foto di Patrick Dempsey in giro per Roma. L’attore di Grey’s Anatomy che nella serie Sky ha vestito i panni di Dominic Morgan, è tornato nel nostro Paese e questo fa pensare che l’unico motivo “giustificato” sia proprio il lavoro, quale se non le riprese dei nuovi episodi già annunciati ormai lo scorso anno?

I fan sono già impazziti dopo aver visto lo scatto e mentre il suo nome è subito schizzato in tendenza anche sui social, c’è chi spera di vederlo proprio in giornata al fianco del suo co-protagonista, Alessandro Borghi. Nei giorni scorsi il volto noto di Suburra si è mostrato sui social con una barba lunga e un po’ incolta che potrebbe essere “protagonista” dei primi episodi di Diavoli 2 che lo rimetteranno in pista partendo proprio dall’incontro di quello che possiamo definire il suo rivale, l’uomo che, molto probabilmente, gli ha rovinato la vita causando la morte della sua amata moglie nella prima stagione.

Secondo le prime anticipazioni sembra che le riprese di Diavoli 2 possano prendere il via proprio in questi giorni riportando sul set proprio Patrick Dempsey e Alessandro Borghi ma non solo loro visto che dovrebbero tornare sul set i volti noti della squadra di Massimo Ruggero. Chi è interessato a diventare comparsa in Diavoli 2 potrà prendere parte ai casting inviando la propria candidatura a LM Casting allegando una foto recente in primo piano e una foto a figura intera un contatto telefonico e le proprie generalità.

Al momento la ricerca è esclusivamente su Roma e riguarda uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 74 anni.