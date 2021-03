Sono confermati gli Aerosmith agli I-Days Milano 2022. Live Nation Italia annuncia oggi che tornerà nell’estate del prossimo anno uno dei maggiori Festival italiani ed europei.

Già note le date dei concerti: I-Days Milano si terrà si terrà dal 9 al 12 giugno all’Ippodromo Milano Trenno. Il primo live confermato è quello degli Aerosmith che si esibiranno nella nuova arena per la musica di Milano che sarà realizzata da Snaitech all’interno dello storico impianto ippico di Milano.

L’Ippodromo Milano Trenno sarà uno spazio con tutte le caratteristiche per l’organizzazione di grandi eventi musicali e festival, inserito all’interno della città di Milano ma circondato dal verde che consentirà agli organizzatori di accogliere migliaia di fan e ai sostenitori degli artisti di assistere ai concerti in tutta comodità.

Tra i primi eventi che si terranno nel nuovo spazio musicale di Milano gli Aerosmith: il loro concerto è in programma per venerdì 10 giugno 2022 nell’ambito della nuova edizione di I-Days Milano 2022.

La band capitanata da Steven Tyler tornerà in concerto in Italia dopo l’ultima apparizione al Firenze Rocks risalente al 2017.

I biglietti per I-Days Milano già acquistati per l’edizione 2020, poi rimandata dal 2021, restano validi per la nuova data attesa nel 2022. Il festival, infatti, era in programma nell’estate dello scorso anno ma è stato posticipato a causa della pandemia globale da Coronavirus. Posticipato all’estate 2021, apprendiamo oggi che neanche quest’anno sarà possibile consentire lo svolgimento dei concerti programmati che slittano tutti al 2022.

Gli Aerosmith si sarebbero dovuti esibire il 13 giugno 2020. il concerto è stato poi riprogrammata all’11 giugno 2021 per finire al 10 giugno 2022.

I biglietti acquistati per il concerto del 2020 o dei 2021 restano validi per la nuova data attesa il 10 giugno 2022. I biglietti per l’I-Days 2022 sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e Vivaticket.

Si attendono adesso aggiornamenti sui concerti degli altri headliners previsti per l’edizione 2021. Qualora gli eventi potessero essere riprogrammati al 2022, i biglietti già acquistato rimarrebbero sicuramente validi per i nuovi appuntamenti.