Che Fine Ha Fatto Sara? è l’ultima serie in lingua spagnola arrivata su Netflix, disponibile dal 24 marzo. Questa produzione messicana è un mistery drama familiare in cui il protagonista cerca vendetta dopo aver scontato una condanna a 18 anni di carcere con l’accusa dell’omicidio preterintenzionale della sorella.

Creata da José Ignacio Valenzuela, Che Fine Ha Fatto Sara? è arrivata sulla piattaforma in 190 Paesi, tradotta in diverse lingue, col titolo internazionale di Who Killed Sara? (l’originale è ¿Quién mató a Sara?).

Che Fine Ha Fatto Sara? segue l’attualzione del piano di vendetta ordito in carcere da Alejandro Guzmán, fratello di Sara, morta a 15 anni durante una gita in barca in seguito ad un presunto incidente durante un giro in parasailing (il paracadute trainato da un’imbarcazione). L’ex galeotto vuole distruggere Rodolfo Lazcano,amico d’infanzia e fidanzato della sorella all’epoca dei fatti, che ritiene responsabile della morte della giovane e per il quale si è immolato finendo in carcere sotto pressione della potente famiglia Lazcano. Le cose si complicano quando Alex inizia una relazione sentimentale con Elisa, la figlia più giovane del clan, e quando scopre che Rodolfo potrebbe essere innocente: qualcun altro, che ha saputo restare nell’ombra, ha causato la morte di Sara manomettendo il paracadute. Le sue indagini porteranno a scoprire che ogni membro della famiglia Lazcano avrebbe avuto un movente per l’omicidio.

Nel cast di Che Fine Ha Fatto Sara? Manolo Cardona interpreta il protagonista Alejandro Guzmán, che ha scontato una condanna a 18 anni di carcere per il presunto omicidio della sorella Sara: per proteggere il buon nome della famiglia, i Lazcano lo avevano indotto ad affrontare le accuse di negligenza in tribunale, rassicurandolo che avrebbe scontato solo pochi giorni di prigione, in cambio di soldi per le cure di sua madre. Condannato con l’accusa di aver ordito l’omicidio di Rodolfo finendo per uccidere Sara, sconterà la sua pena in carcere imparando a usare la tecnologia per mettere a punto un piano di vendetta contro chi lo ha incastrato. Cardona era apparso in Un chihuahua a Beverly Hills e Contracorriente. Nei flahback ambientati negli anni Novanta, Alex è interpretato da Leo Deluglio. Sua sorella Sara è interpretata da Ximena Lamadrid: al momento della sua morte era la ragazza di Rodolfo e aspettava il loro bambino.

Il resto del cast di Che Fine Ha Fatto Sara? è composto perlopiù dai membri della famiglia Lazcano, ricchi e potenti proprietari di una catena di casinò e resort. Alejandro Nones è Rodolfo Lazcano, appena nominato direttore generale di un nuovo casinò e creduto responsabile della morte della fidanzata Sara, che al momento della tragedia era incinta del loro bambino: proprio per proteggere la sua reputazione, all’epoca la famiglia aveva chiesto ad Alex di assumersi la colpa della tragedia avvenuta a Sara. Da giovane è interpretato da Andrés Baida. Eugenio Siller è José María Lazcano: a lui sarebbe spettata in origine la carica di direttore generale del casinò Lazcano, tuttavia, poiché è omosessuale, suo padre omofobo e autoritario gli ha preferito il fratello Rodolfo. Nella versione adolescente è interpretato da Polo Morín. Ginés García Millán è César Lazcano, il patriarca della famiglia, maschilista, spregiudicato e determinato a proteggere in ogni modo il patrimonio e la reputazione dei Lazcano. Carolina Miranda è Elisa Lazcano, la più giovane erede della famiglia, volata a Chicago per gli studi in psicologia: non ha ricordi della tragedia accaduta a Sara e dopo aver conosciuto Alex inizierà a dubitare delle responsabilità della sua famiglia. Claudia Ramírez interpreta Mariana, la matriarca che controlla e veglia sui suoi figli e si autoinfligge punizioni corporali.

Tra i volti secondari di Che Fine Ha Fatto Sara?, Luis Roberto Guzmán è Lorenzo Rossi, il compagno di José María, avvocato di origini italiane che vorrebbe mettere su famiglia attraverso una madre surrogata, e Ana Lucía Domínguez è Sofia, moglie di Rodolfo, ossessionata dalla paura di non riuscire ad avere un figlio.

Ecco il trailer di Che Fine Ha Fatto Sara?.