Il 25 marzo 1300 iniziava il viaggio di Dante – tra Inferno Purgatorio e Paradiso – che lo portò a scrivere la Divina Commedia; nel 2021 sono trascorsi 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (nato nel 1265 e morto nel 1321) sono tantissime le iniziative in memoria del poeta che partono proprio dalla data odierna, il Dantedì.



Tra queste, Un Dante Al Dì è l’iniziativa della Fondazione Guido d’Arezzo al via oggi, giovedì 25 marzo, nel giorno del Dantedì, per celebrare l’arte della poetica di Dante Alighieri attraverso la sua lettura sui social.



Sulla pagina Facebook di Un Dante Al Dì ogni giorno fino alla fine dell’anno verrà pubblicato un video realizzato da comuni cittadini, studenti, artisti, appassionati, personaggi pubblici, che leggeranno alcuni versi dei Canti della Divina Commedia o dei sonetti di Dante Alighieri: è questa l’iniziativa della Fondazione Guido d’Arezzo per celebrare l’arte del Sommo Poeta.

Già disponibile il video di oggi: è Pupo ad inaugurare l’iniziativa leggendo Dante in Tanto Gentile E Tanto Onesta Pare. La fondazione invita tutti a partecipare, realizzando video in cui si leggono versi di Dante Alighieri da inviare al numero 331.2289744 tramite WhatsApp. I contenuti ricevuti verranno condivisi sulla pagina Facebook apposita, riservata all’iniziativa: https://www.facebook.com/undantealdi.

Sebbene manchino conferme certe, gli studiosi hanno individuato nella data del 25 marzo quella d’inizio del viaggio ultraterreno di Dante Alighieri tra l’Infero, il Purgatorio e il Paradiso della Divina Commedia. Per questo, in data odierna è stata istituita la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, il Dantedì, che raccoglie una serie di iniziative culturali dedicate al Sommo Poeta e alle sue opere, inestimabili patrimonio della letteratura italiana.

L’Italia intera celebra Dante attraverso le sue opere più conosciute attraverso “una giornata per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante con moltissime iniziative che vedranno un forte coinvolgimento delle scuole, degli studenti e delle istituzioni culturali. Dante ricorda molte cose che ci tengono insieme: Dante è l’unità del Paese, Dante è la lingua italiana, Dante è l’idea stessa di Italia”, le parole del ministro della cultura Franceschini.