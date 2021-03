Your Honor 2 ci sarà? Il finale della prima stagione è in onda stasera, mercoledì 24 marzo, su Sky Atlantic. La serie di Showtime vede Bryan Cranston (Breaking Bad) nei panni di un giudice di New Orleans disposto a tutto pur di difendere il figlio coinvolto in un omicidio stradale. Anche a scendere a patti con la legge stessa. Per il ruolo, Cranston è stato nominato al Golden Globe. Per la star si tratta invece del primo grande ruolo televisivo dopo la fine della pluripremiata serie Breaking Bad.

Scopriamo le anticipazioni degli ultimi due episodi di Your Honor, rispettivamente il nono e il decimo, in onda stasera.

Nel primo, Joey, migliore amico di Carlo e suo socio in affari, viene catturato da Nancy Costello. Per Fiona McKee è un grande notizia: infatti la sua testimonianza potrebbe essere fondamentale. Michael, invece, su ordine di Jimmy Baxter dovrà trovare una soluzione, e dovrà trovarla in fretta. Parlando con Adam, Charlie scopre che in ballo ci sono ben due ragazze – una di loro, però, non è più una ragazzina…

Nell’episodio conclusivo, Adam viene a sapere qualcosa su sua madre che lo lascia profondamente turbato: anche lei aveva dei segreti. L’ultima seduta del processo a Carlo Baxter sta per iniziare, poi la parola spetterà alla giuria che dovrà decidere se dichiararlo colpevole o innocente. Col suo fine lavoro di manipolazione Michael sarà riuscito a evitargli l’iniezione letale? Jimmy dice a suo figlio che è arrivato il momento di usare il cervello, dato che un giorno spetterà a lui ereditare il suo ruolo.

Your Honor 2 ci sarà? Sembra proprio di no: il legal drama è stato concepito come una serie limitata autoconclusiva e non è nelle intenzioni di Showtime di rinnovarla. Ci sono però delle eccezioni: in passato, diverse miniserie hanno avuto una seconda stagione – prendete il caso di Big Little Lies. Perciò non è escluso che lo show di Bryan Cranston non possa tornare per un altro ciclo di episodi.

L’appuntamento con gli ultimi due episodi di Your Honor è per stasera alle 21:15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV).