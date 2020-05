Rammstein a Torino nel 2021, il concerto saltato nel 2020 ha già una data di recupero

Rammstein a Torino nel 2021: il concerto in programma quest’anno è stato posticipato al prossimo anno a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

I concerti estivi previsti nelle penisola nei prossimi mesi sono stati ufficialmente rimandati di un anno in ottemperanza alle nuove disposizioni governative.

Slitta dunque anche il concerto dei Rammstein a Torino, rimandato di 12 mesi esatti. La data, inizialmente fissata per il 13 luglio 2020, verrà recuperata il 13 luglio 2021.

La location dell’unica tappa italiana della tournée dei Rammstein resta la stessa: lo Stadio Olimpico Grande Torino. Anche i biglietti restano gli stessi: quelli già acquistati per l’evento del 2020 potranno essere utilizzati, senza alcuna modifica, il prossimo anno, secondo le disposizioni del promoter della tappa italiana, Vertigo, che lo ha appena confermato.

I Rammstein, intanto, si sono detti felici di poter annunciare le nuove tappe del tour, appresa l’impossibilità di tenere concerti quest’anno. Non solo lo spettacolo italiano, infatti, ma anche quelli in programma nel resto d’Europa, sono stati costretti a slittare.



I Rammstein sono tra i primi artisti internazionali a comunicare con largo anticipo il nuovo calendario del tour e ai fan hanno lasciato questo messaggio personalmente:

“Siamo felici di annunciare le nuove date del Rammstein tour 2020, che abbiamo dovuto posticipare a causa del COVID-19. Tutti i concerti sono stati rimandati al 2021 e i biglietti già acquistati rimarranno validi per il nuovi appuntamenti“.

Con l’annuncio della nuova data dei Rammstein a Torino non ripartono però le prevendite. I biglietti per il concerto non sono al momento disponibili su TicketOne e risultano esauriti. Nuove possibilità d’acquisto potrebbero presto aprirsi per i fan in caso di nuovi conteggi ma, intanto, questo potrebbe forse portare ad un bis del gruppo nella stessa location?

I prezzi dei biglietti per i Rammstein a Torino nel 2021

Prato1: € 126,50

Prato2: € 106,70

Tribuna Ovest Numerata: € 93,50

Distinti Est: € 82,50

Distinti Est III livello: € 77

Curva Nord: € 68,20