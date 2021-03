Le eSIM presto verranno fornite da un altro gestore telefonico, ovvero Vodafone. Come riportato da ‘mondo3.com‘, l’operatore rosso sarebbe sul punto di far partire la distribuzione delle SIM virtuali attraverso il proprio canale di vendita. Attualmente è già disponibile il servizio eSIM Vodafone OneNumber, che però consente, al prezzo di 5 euro mensili, di effettuare chiamate e ricevere notifiche IM a bordo di uno smartwatch compatibile senza dover per forza collegare il wereable allo smartphone. Le SIM virtuali di cui stiamo oggi parlando sono, invece, dedicate agli utenti con piani consumer voce e dati per smartphone (sono tutt’altra cosa rispetto al servizio che esiste già, eSIM Vodafone OneNumber, esclusivo per gli smartwatch compatibili).

Per adesso non ci sono conferme ufficiali da parte di Vodafone circa il prossimo arrivo delle eSIM: quelle che vi abbiamo riportato sono solo indiscrezioni provenienti dalla fonte, dal canto suo più che affidabile. C’è anche da dire che il gestore rosso non è l’unico provider nazionale che sta puntando sulle eSIM. Si pensi, per esempio, a Very Mobile, operatore virtuale controllato proprio da Vodafone, che lo scorso ottobre si era già mosso in questo senso, ed a cui presto potrebbe aggiungersi anche Iliad, che, tramite la voce del suo ad, ha fatto sapere che le eSIM dell’operatore di origine francese arriveranno nel giro dei prossimi mesi

Se siete clienti Vodafone con piani consumer voce e dati per smartphone, o comunque state pensando di diventarlo, sappiate che il gestore rosso a breve introdurrà le nuove eSIM, che potrete sfruttare come meglio credete, con tutta la semplicità e la comodità associate a questo genere di scelta. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.