Una donazione di Taylor Swift a una madre aggiunge un tassello ai gesti di generosità della popstar nei confronti delle persone in difficoltà. La voce di Folklore ha accolto l’appello di una donna rimasta vedova dopo la morte del marito per via del Covid-19. La donna, Vicky Quarles, ha perso il suo Theodis Ray poco prima di Natale rimanendo sola con le sue cinque figlie Alyssa, Anaya, Asia, Allie e Aryah.

La donazione di Taylor Swift a una madre

La famiglia si è subito trovata in estreme difficoltà economiche e un’amica, DeQuanda Smith, ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe per cercare aiuto.

Taylor Swift, notato l’appello, ha unito le forze con sua madre Andrea Swift con una donazione di 50mila dollari. Con la generosa donazione di Taylor Swift a una madre in questo momento il crowdfunding ammonta a più di 62mila dollari. La popstar non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

La generosità della popstar

Taylor Swift non è nuova a gesti caritatevoli. Sempre in termini di emergenze dovute alla pandemia la popstar, nel mese di dicembre, ha donato 10mila dollari a due madri di Nashville duramente colpite dalla crisi economica per consentire loro di pagare l’affitto della loro abitazione e aiutarle nel pagamento delle utenze.

In queste due occasioni Taylor Swift aveva raccolto l’appello pubblicato dalle dirette interessate, ammirandone il coraggio. Ancora, nel 2020 la popstar ha aiutato un ragazzo a coprire le tasse universitarie e una sua fan che, come tantissimi altri cittadini del mondo, ha risentito del peso delle grandi chiusure dovute alla pandemia del Coronavirus.

Le star che accorrono per aiutare le persone che maggiormente pagano lo scotto delle grandi restrizioni sono tantissime, sia con donazioni alle associazioni che con interventi sui singoli. La donazione di Taylor Swift a una madre, sicuramente, non sarà l’ultimo gesto d’amore della popstar verso i suoi fan.