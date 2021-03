Le riprese di Lucifer si stanno avviando alla conclusione: ancora pochi ciak e la serie Netflix saluterà il suo pubblico per sempre. Nonostante la pandemia, lo show tratto dai fumetti Vertigo è riuscito a portare avanti la produzione, mentre la seconda parte della quinta stagione non ha ancora una data di uscita.

La co-showrunner Ildy Modrovich ha condiviso uno scatto dei protagonisti Tom Ellis e Lauren German impegnati nella lettura di una scena al Lux, l’iconico nightclub gestito da Lucifer, rivelando che non si tratta di una scena qualsiasi. Bensì, è l’ultima in assoluto.

“Osservo queste due bellissime persone mentre provano la scena finale al Lux”, ha scritto Ildy Modrovich sui social, aggiungendo: “Ho pianto e singhiozzato”.

In attesa di chiudere ufficialmente il set, gli attori di Lucifer hanno salutato i loro fan. Girando l’ultima scena con Ellis, DB Woodside ha scritto: “Non riesco a smettere di piangere. Grazie di tutto, fratello mio. Sei un talento divino e un vero gentiluomo. Ti voglio bene.” Tom Ellis ha replicato così: “Anche io te ne voglio. È stato incredibilmente difficile da superare, ma come ogni scena che abbiamo fatto negli anni… ho amato ogni minuto. Grazie per essere una tale forza e un amico prezioso. Sei un vero tesoro.”

Anche Lesley-Ann Brandt (interprete del demone Mazikeen) ha commosso i fan quando ha condiviso una serie di immagini dal suo ultimo giorno sul set. L’attrice ha indossato per l’ultima volta i panni del suo personaggio: “Dire che è stato emozionante sarebbe riduttivo.”

Lucifer e Maze hanno sempre avuto un legame fatto di alti e bassi, ma indubbiamente c’è una forte amicizia, come ha svelato Lesley-Ann Brandt nel corso di un podcast: “C’è un amore profondo, una comprensione profonda, un rispetto profondo. Sono quegli amici che si chiamano a vicenda quando hanno bisogno di confessare qualcosa. Sono quegli amici che litigano, ma fanno sempre pace”. E ciò sarà ancora più evidente nella sesta stagione.

Qualche giorno fa, sempre la co-showrunner aveva annunciato ai fan che la lettura dell’episodio finale era appena iniziata. La sesta e ultima stagione di Lucifer sarà composta da soli 10 episodi.