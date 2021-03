Il video di Gianni Morandi dall’ospedale è sulle note di un successo di Jovanotti. Il cantante è ricoverato per ustioni e, giunto al suo decimo giorno di degenza, realizza un simpatico video in cui balla e passeggia con le infermiere.

La colonna sonora di questa brutta avventura, per Gianni Morandi non poteva che essere la canzone Ragazzo Fortunato del collega Jovanotti. Il video di Gianni Morandi dall’ospedale sulle note di Jovanotti ha fatto il giro dei social: fasciato affinché guariscano le ustioni che ha riportato, Gianni si mostra allegro e fiducioso.

In compagnia delle infermiere – con le quali scatta anche una foto – o in solitaria tra i corridoi, Gianni Morandi muove le braccia e le mani come a voler fare qualche passo di danza. Pensa alla primavera e condivide il video realizzato dalla sua Anna: “Sono stato veramente fortunato”, commenta, nel ripensare a quando ha perso l’equilibrio cadendo sul fuoco, mentre stava bruciando sterpaglie in campagna.

“È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale”, le sue parole nel condividere un saluto ai fan dal centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Ringrazia il team medico che lo sta seguendo, guidato dal primario, il dottor Davide Melandri e condivide una breve clip in cui muove i primi passi, prontamente immortalati da sua moglie Anna, sempre al suo fianco.

Era il 12 marzo quando l’artista veniva trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Bologna.