La NBC ha rinnovate le tre serie di Law and Order, ma con qualche riserva. Secondo quanto si apprende, Law & Order e Law & Order: Unità Vittime Speciali hanno ricevuto un ordine completo di 22 episodi (rispettivamente per le stagioni 23 e 25). Al contrario, la quarta stagione di Organized Crime, spin-off di Unità Vittime Speciali, che ha per protagonista Christopher Meloni sarà composta da soli 13 episodi.

Secondo una fonte, i produttori di Organized Crime hanno dei piani molto specifici per la prossima stagione, che si realizzano al meglio con una stagione ridimensionata. La serie tv con Meloni – che riprende il ruolo di Law & Order: Unità Vittime Speciali di Elliot Stabler – ha debuttato nell’aprile 2021 e finora si sono susseguiti ben cinque showrunner.

In origine c’era Matt Olmstead, che è stato poi sostituito da Ilene Chaiken prima che lo spin-off andasse in onda. Successivamente, Chaiken è stato sostituito da Barry O’Brien a metà della seconda stagione. Dopo è arrivato Bryan Goluboff, che è durato tre mesi, prima che Sean Jablonski fosse nominato come il quarto showrunner della serie tv. Quest’ultimo ha in seguito lasciato il timone della serie tv per ” divergenze creative”. A quel punto è subentrato l’attuale capo di Law & Order: Unità Vittime Speciali, David Graziano, il quale è stato chiamato a supervisionare gli ultimi tre episodi della terza stagione.

Mariska Hargitay, protagonista assoluta del franchise di Law & Order, nonché uno dei volti storici della serie originale, è anche produttrice. In una dichiarazione a Variety ha affermato:

“Tutti noi di Law & Order: Unità Vittime Speciali ci sentiamo onorati di poter continuare a raccontare queste storie. Siamo orgogliosi che la nostra famiglia sia diventata più forte, più audace e più unita in ogni stagione. Sebbene abbiamo assistito a cambiamenti significativi nella nostra cultura, l’ingiustizia persiste e troppe voci continuano a non essere ascoltate. Questa causa è tanto mia quanto di Olivia Benson, e traggo forza dal sapere che la serie drammatica più longeva in televisione è quella che eleva le storie delle donne e le storie di coloro che nella nostra società sono stati emarginati e danneggiati. Sapere che posso far parte dell’esperienza di qualcuno di sentirsi meno solo, meno isolato, più in comunità, più connesso, questo è un vero dono e privilegio.”

