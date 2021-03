Il Napoli di Gattuso non fallisce il secondo appuntamento Champions in una settimana. Dopo la vittoria contro il Milan a San Siro, la truppa di Gattuso bissa l’impresa all’Olimpico di Roma mettendo ko l’undici di Fonseca unico rimasto in corsa in Europa.

Vincere consecutivamente a Milano e Roma è sempre un’impresa. Giusto applaudire ai meriti di Gattuso per aver guidato il Napoli alla conquista di sei punti che riavvicinano il Napoli al traguardo del ritorno in Europa fissato dalla società al principio della stagione.

Dato il giusto merito per questa doppia vittoria di assoluta importanza e rilevante prestigio, restano intatti tutti i dubbi e le critiche sulla gestione di Gattuso. In un campionato così equilibrato ed in una stagione così anomala , il Napoli con il suo organico aveva tutti i requisiti per concorrere in pieno alla lotta Scudetto.

Purtroppo gli errori nella conduzione tecnica di Gattuso hanno condotto il Napoli a disfatte catastrofiche contro Torino, Spezia, Verona, Genoa Sassuolo. Gattuso contro questi avversari di gran lunga inferiori ha conquistato 2 dei 15 punti disponibili. Ne avesse conquistati la metà la storia di questa stagione sarebbe stata ben diversa. Nel frattempo il Napoli è stato eliminato dall’EL e dalla Coppa Italia perdendo anche la SuperCoppa contro la Juventus. Due mesi terribili nelle quali , Gattuso ha perso la bussola ed anche il rinnovo del contratto bloccato dal Presidente Aurelio De Laurentiis.

L’organico del Napoli era idoneo a fronteggiare tutte le situazioni critiche volta per volta indicate come spiegazione ai deludenti risultati: covid-19, infortuni, una gara ogni tre giorni. Tutte situazione che tutti i club di vertice di tutto il mondo stanno subendo e gestendo. Chi meglio,chi meno bene.

Al momento i più abili a gestire il proprio organico sono stati Conte, Pioli e Gasperini le cui squadre sono le principali candidate al podio finale. Non a caso sono i tre tecnici più esperti ed attrezzati. Pirlo ha contribuito ad affondare la Juventus che rischia addirittura di uscire dalla Champions della prossima stagione. Simone Inzaghi e Fonseca sono in linea, tutto sommato con il potenziale a loro disposizione. Gattuso è quello che ha rischiato grosso compromettendo gli investimenti della società. Sarà lo sprint finale ad emetter il verdetto definitivo. Di certo chi esalta, oggi, Gattuso non dimentichi mai che l’allenatore del Napoli al momento ha fatto la metà del proprio dovere con l’organico a disposizione.