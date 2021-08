Il matrimonio tra Cristiano Ronaldo e la Juventus sembra ormai esser giunto agli sgoccioli. Le prossime ore dovrebbero sancire l’addio tra Ronaldo e la Vecchia Signora dopo tre anni privi di squilli eclatanti. L’ingaggio di Ronaldo non ha arricchito la bacheca internazionale della Juventus ed ha fatto sprofondare in un rosso abissale i bilanci del club.

Certamente Ronaldo le sue reti le ha segnate, certamente ha tenuto accesi ancor di più i riflettori sulla Juventus, certamente è stato decisivo in alcune rimonte come quella di Champions contro l’Atletico Madrid. Ma il giudizio finale sul triennio bianconero di Ronaldo, nonostante i due scudetti vinti, non può esser in alcun modo considerato positivo.

Nonostante i tanti soldi spesi per Ronaldo la Juventus ha continuato, pur cambiando tre allenatori in tre anni, ad esser sbattuta fuori dalla Champions in malo modo non appena le gare salivano un poco di livello. Ronaldo non ha inciso né sui risultati, né sulla mentalità bianconera. E ci vorrà molto tempo per riemergere dalle macerie tecniche ed economiche provocate dal suo passaggio alla Continassa.

Ronaldo dovrebbe raggiungere Guardiola al City per tentare insieme l’assalto alla Champions. Mancano dettagli non semplici perché Ronaldo è un’azienda piuttosto che un calciatore. Ronaldo torna in madre patria. Nella città dove è cominciata la sua avventura ad altissimo livello ma sulla sponda opposta. Un derby emotivo e tecnico tutto da vivere