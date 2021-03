È in arrivo la serie Sky Domina, nuova produzione internazionale in onda a maggio dopo Anna di Niccolò Ammaniti (il cui debutto è previsto ad aprile). Un progetto epico che racconta la Roma imperiale; Kasia Smutniak interpreta Livia Drusilla, ovvero la terza moglie di Gaio Ottaviano Augusto.

La serie Sky Domina segue il viaggio e l’ascesa dell’ambiziosa protagonista, da ragazza ingenua il cui mondo si sgretola sulla scia dell’assassinio di Giulio Cesare, fino a diventare l’imperatrice più potente e influente di Roma. Guidata da un profondo desidero di vendicare il padre e di garantire il potere ai suoi figli, Livia riuscirà, brillantemente, nel suo intento: sposerà l’uomo che tutto le aveva tolto, ma scoprirà presto che non basta conquistare il potere: occorre essere in grado di tenerlo in pugno quando tutti gli altri lo bramano per sé.

Kasia Smutniak è affiancata da un cast artistico internazionale di tutto rispetto: Matthew McNulty (Misfits) interpreta il futuro imperatore Gaio Ottaviano; Claire Forlani (Vi presento Joe Black) è Ottavia, sorella di Gaio; Christine Bottomley (The End of the F***ing World) è Scribonia, prima moglie di Gaio nonché acerrima nemica di Livia; Colette Dalal Tchantcho (The Witcher) è Antigone, fidata ancella di Livia e poi donna libera sua confidente; Ben Batt (Captain America: Il primo vendicatore) interpreta Agrippa, generale e poi console di Gaio Ottaviano; Liam Cunningham (Il Trono di Spade) nel ruolo di Livio, padre di Livia Drusilla; e infine Isabella Rossellini (Velluto Blu, La morte ti fa bella) nel ruolo di Balbina.

Un cast tecnico internazionale: dal Premio Oscar Gabriella Pescucci per i costumi di scena, a Luca Tranchino (Prison Break) che cura la scenografia, passando per Katia Sisto (Penny Dreadful) al make-up, e Claudia Catini (Trust: Il rapimento Getty) all’hair design.

Di seguito la gallery con le prime immagini della serie Sky Drusilla:













La serie Sky Original è stata ideata e scritta da Simon Burke (Fortitude, Strike Back). Nicola Wilson, Emily Marcuson e Namsi Khan curano la sceneggiatura insieme a Burke. Dietro la macchina da presa c’è Claire McCarthy (Ophelia, The Luminaries), che guida un team di regia completato da David Evans (Downton Abbey, Cucumber) e Debs Paterson.

Qui invece il trailer di Domina: