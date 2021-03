Quali saranno i primi smartphone Huawei con Harmony OS? Manca davvero pochissimo al lancio dei futuri Huawei P50 nel mese di aprile, ossia i top di gamma che dovrebbero per primi ricevere proprio la nuova esperienza software a bordo, in versione definiva e completa (anche se forse solo in Cina in un primo momento. La novità sarà a disposizione anche di altri device nel breve periodo e oggi, grazie ad un leaker cinese, possiamo ragionare sui più che probabili modelli a cui sarà garantita l’implementazione nel breve periodo.

Come raccontato anche da HuaweiUpdate, il blogger Júchng yngyè Fans presente sul social network cinese Weibo avrebbe indicato proprio il primo lotto di smartphone Huawei con Harmony OS nella sua versione 2.0, ora in beta ma fra poche settimane definitiva. La buona sorte toccherebbe all’ultimissimo pieghevole Huawei Mate X2, ma anche alle serie Mate 40 e P40.

Scendendo nel dettaglio di tutte le varianti pronte a ricevere proprio Harmony OS, saranno beneficiati dalla corposa novità software appunto il Huawei Mate X2, il Huawei Mate 40, il Huawei Mate 40 Pro, il Huawei Mate 40 Pro +, il Huawei Mate 40 RS Porsche Design, il Huawei P40, Huawei P40 Pro e infine il Huawei P40 Pro +. Naturalmente nel caso della serie P40, sono esclusi dall’upgrade (almeno per ora) i modelli Lite meno costosi e comunque di fascia medio-bassa.

I tempi per vedere i citati smartphone Huawei con Harmony OS dovrebbero essere davvero brevi. Dalla primavera in poi si dovrebbe procedere al rilascio progressivo del sistema operativo concorrente ad Android. Chi possiede uno smartphone già lanciato e in uso potrà naturalmente scegliere se restare vincolato alla soluzione Android o testare il nuovo aggiornamento. Il passaggio avverrà facilmente, come nel caso di un semplice update software con notifica via OTA.