Il cast di Leonardo, evento internazionale in 4 serate su Rai1, racconterà la storia del genio di Da Vinci. È una serie che celebra il genio e la grande cultura italiana. In occasione del lancio, dal 23 marzo in prima serata, i protagonisti della serie sono intervenuti insieme ai produttori in conferenza stampa.

Nel primo episodio conosciamo Stefano Girardi, interpretato da Freddie Highmore. È un uomo di legge che deve indagare su Leonardo e pian piano lo conoscerà più a fondo. Ma sarà un amico e un nemico? “Dovrete guardare la serie”, afferma l’attore in conferenza stampa. “Ciò che amo è questa figura di detective che indaga su Leonardo. Cerca la verità, non è il classico stereotipo del detective, cerca di capire chi è Leonardo al di là della sua grande arte. Ho amato lavorare con Aidan, ho amato queste grandi menti che condividono, Stefano e Leonardo”, ha dichiarato Highmore.

Vedendo i primi due episodi, ci sono diverse discrepanze con la vera storia di Leonardo Da Vinci. Ad esempio, il personaggio di Matilde De Angelis, Caterina da Cremona, non è del tutto accurato. Frank Spotnitz, creatore della serie, ha infatti chiarito: “Volevamo intrattenere ma anche far capire perché Leonardo era considerato un tale genio nell’arte e nella scienza. Anche la storyline di Caterina è basata su una storia vera, ma il resto del suo personaggio è finzione.” La storia di Caterina è vera in quanto si sono ritrovati dei documenti che alludevano a questa figura come presunta musa di Leonardo.

Quali fonti hanno utilizzato Spotnitz e il suo team? “Abbiamo letto tante biografie che potevamo, abbiamo incontrato degli storici. Abbiamo avuto moltissime fonti di ispirazioni”, ha spiegato il creatore e sceneggiatore. “È stato un lungo processo di sviluppo. La sfida più grande è stata raccontare qualcosa di vero, anche la storia dell’omicidio che è fittizia, volevamo connetterci con lo spettatore moderno e farli immaginare cosa voleva dire entrare nella mente e nella vita di Leonardo.”

Ogni episodio ruota intorno ad alcuni dei capolavori di Leonardo Da Vinci. Come si svolgerà quindi questo racconto e quali opere sono state scelte? Stephen Thompson, co-creatore, ha affermato: “La grande sfida era proprio: quale storia raccontare? Puoi raccontare quella dell’artista o dell’inventore, ma abbiamo iniziato dalle sue opere. Abbiamo scelto quelle che avevano una grande storia dietro. Uno di questi, l’episodio 6, ruota intorno alla creazione di una carta geografica. Leonardo impiegò anni per realizzarla”.

“C’è molto di me in Leonardo”, ammette Aidan Turner, durante l’incontro con il cast di Leonardo. Ovviamente l’attore ha fatto molte ricerche, si è informato (anche nella pratica) sulle opere di Leonardo Da Vinci. “Ho letto libri, visto film e sono andato di persona a vedere quei capolavori”.

Raccontare l’omosessualità di Leonardo Da Vinci era un dettaglio che non poteva essere omesso, come ha confermato Aidan Turner. “Fa parte dell’uomo che era.”

Grande attenzione è stata data a Matilda De Angelis, che interpreta Caterina da Cremona, una figura ambigua: “Non sapevo dell’esistenza di questi bozzetti che erano andati persi. So che Caterina è il nome della madre di Leonardo, quindi penso sia anche una dedica a una persona emblematica. È stato molto divertente inventarsi Caterina avendo pochi punti di riferimento ma una sceneggiatura solida.”

Nella serie, Matilda De Angelis è doppiata da Myriam Catania, un fatto curioso che ha spiegato così: “Ero a Venezia a girare in film ed era un po’ complicato fare avanti e indietro. Il doppiaggio richiedeva parecchio tempo in studio di incisione”, ha aggiunto l’attrice.

All’incontro del cast di Leonardo è intervenuto anche Giancarlo Giannini interpreta Verrocchio, maestro di Leonardo. L’attore e doppiatore si è preparato così al personaggio: “Verrocchio è un personaggio straordinario. È un lavoro di fantasia, gli attori raccontano delle favole. Quante cose non sappiamo di Leonardo, e quindi le inventiamo. Leonardo Da Vinci è un genio, il più grande che sia mai esistito. […] Verrocchio gli ha insegnato una cosa fondamentale: la luce. Gliela spiego a Leonardo. È una cosa che lui ha imparato, secondo il Vasari, da Verrocchio. Mi sento molto importante per lui.”

Leonardo debutta su Rai1 il 23 marzo per un totale di otto episodi, raccolti in quattro serate.