Il primo preordine del top di gamma OnePlus 9 si è aperto quest’oggi 17 marzo alle ore 11 (l’evento è limitato, quindi vi consigliamo di affrettarvi se volete partecipare). Vi saranno richiesti 40 euro per ricevere a casa un Gift Bundle comprensivo di uno zaino da viaggio firmato OnePlus (le versioni disponibili sono due, entrambe molto belle), un cappello a secchiello (che sta prepotentemente tornando di moda) ed un buono sconto di 40 euro valido per l’acquisto di un dispositivo della serie OnePlus 9. Una volta ricevuto il bundle a casa, lo sconto verrà in automatico caricato sul vostro account OnePlus. Inutile dirvi che il coupon potrà essere utilizzato esclusivamente per comprare uno degli smartphone della serie OnePlus 9 (valido fino al 30 aprile 2021).

Il OnePlus 9 dovrebbe includere uno schermo LTPO con risoluzione QHD+ (2560 x 1440 pixel) con frequenza di refresh rate a 120Hz (la frequenza di aggiornamento si adatterà in automatico in un range compreso tra i 5 ed i 120Hz). Pete Lau ha anche confermato il colore a 10 bit, la luminosità massima di 1300 nit e l’HDR10+. Se siete interessati all’acquisto di uno dei OnePlus 9 probabilmente non dovreste lasciarvi scappare l’occasione offerta da questo primo preordine limitato, che ricordiamo essere partito questa mattina alle ore 11.

A fronte di una cifra di 40 euro (che vi verrà di fatto restituita nel caso in cui decideste di comprare uno smartphone della serie entro il 30 aprile), riceverete in regalo uno zaino firmato OnePlus ed un cappello a secchiello della linea. Il produttore cinese dimostra ancora una volta di saperci fare. Per partecipare dovreste atterrare su questo sito ed attendere il vostro turno (l’affluenza è tanta, quindi il caricamento potrebbe essere un po’ difficoltoso, ma non demordete). Avete già in mano la vostra carta di credito per aderire a questa prima fase di preordine limitato? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.