Il testo di Màkari è stato scritto da Ignazio Boschetto de Il Volo. La canzone è invece cantata dal trio pop-lirico Il Volo ed è la sigla della nuova fiction Rai Màkari la cui prima parte è stata trasmessa ieri sera su Rai1; la seconda parte è invece attesa per questa sera.

C’era grande attesa per la nuova fiction Rai con Claudio Gioè, anche da parte dei fan de Il Volo, che aprono gli episodi con la loro voce.

Gianluca Ginoble e Piero Barone si uniscono a Ignazio Boschetto nel cantare il brano scritto dal componente de Il Volo ed ispirato alla sua terra, la Sicilia. Nel presentare questo nuovo progetto, Ignazio Boschetto – che ha da poco perso suo padre – ha raccontato la soddisfazione di poter raccontare la Sicilia e le sue tradizioni in musica per un importante progetto della Rai.

“Mi piace il connubio tra amore e genere narrativo giallo di questa fiction”, aveva dichiarato Ignazio che nel brano parla di una terra di “di diavoli e santi, terra di saggi e terra di stolti, di gente che il cuore, lo prende e lo dona”.

Il testo di Màkari è profondamente legato ed ispirato alla Sicilia ed il brano è disponibile da oggi in tutti gli store digitali.

Sai quante volte vorrei andare via

Da questa terra di diavoli e santi

Ma Makari è casa, è gioia e dolore, questa è la terra mia

Terra di saggi e terra di stolti, di gente che il cuore, lo prende e lo dona

Viene in Sicilia piange due volte Makari è casa mia

Chi sa la storia nu poco curiosa, nu poco scuntrusa che parla d’amore

Per le tradizioni, per le mie radici, ma Makari è casa e il cuore canta per te

Canta più forte ma fallo in silenzio

Perché qui nessuno ci sente, ci vede

Ma Makari è casa, è gioia e dolore, Makari nulla di me dicon più

Chi sa la storia nu poco curiosa, nu poco scuntrusa che parla d’amore

Per le tradizioni, per le mie radici, ma Makari è casa e il cuore canta per te