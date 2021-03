Il Volo sarà a Sanremo domani sera, mercoledì 3 marzo. Alla vigilia della partecipazione del trio al Festival, giunge la notizia della tragica scomparsa improvvisa del padre di uno dei tre ragazzi: è morto domenica 28 febbraio il papà di Ignazio Boschetto.

Cosa ne sarà della partecipazione de Il Volo al Festival di Sanremo 2021? Questa è una delle domande poste in conferenza stampa al direttore artistico Amadeus che, appresa la notizia della scomparsa di Vito Boschetto si è messo immediatamente in contatto con Ignazio.

“Ci siamo parlati, Ignazio sarà presente e Il volo ci sarà“, le parole di Amadeus nel confermare che la presenza de Il Volo a Sanremo 2021 non è mai stata a rischio. Il trio pop-lirico sarà protagonista di un omaggio al Maestro Ennio Morricone, scomparso la scorsa estate, nella seconda serata festivaliera.

Vito Boschetto – il padre di Ignazio – è scomparso nella sua abitazione di Bologna. Originario di Marsala, Sicilia, l’uomo si era trasferito a Bologna per essere più vicino al figlio Ignazio e supportarlo in ogni fase della sua carriera.

Le prime informazioni sulla scomparsa di Vito Boschetto accennano ad un malore improvviso che ha colpito l’uomo nella giornata di domenica 28 febbraio. Vito Boschetto lascia suo figlio Ignazio – cantante de Il Volo – ma anche sua moglie, Caterina Licari, e la seconda figlia Nina.

Nonostante il lutto, Ignazio Boschetto prenderà parte al Festival di Sanremo con Piero Barone e Gianluca Ginoble nella serata di mercoledì 3 marzo. Il Volo ha preparato un omaggio in memoria di Morricone, anticipazione del concerto-evento in programma per il 5 giugno a Roma, nella magica location del colonnato di San Pietro. L’evento sarà poi racchiuso in un progetto discografico speciale in programma entro la fine dell’anno. TUTTO SU IL VOLO A SANREMO 2021