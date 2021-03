Il Volo canta la sigla di Màkari, la nuova fiction di Rai Uno ambientata a San Vito Lo Capo, in Sicilia. A comporre la canzone originale è stato Ignazio Boschetto, che ha raccontato la nascita del brano in conferenza stampa.

Ha pensato alla sua Sicilia e l’ha raccontata attraverso le sue tradizioni. “Mi piace il connubio tra amore e genere narrativo giallo di questa fiction”, ha dichiarato Ignazio Boschetto. Una Sicilia raccontata da un 25enne, quella della sigla di Màkari, cantata da Il Volo.

Màkari è un paesaggio molto caro a Boschetto che ha tanti amici a San Vito Lo Capo. In conferenza stampa ha spiegato di trascorrere proprio in quelle zone le sue vacanze estive. Una terra di “saggi e stolti, fatta di diavoli e santi”, sono le parole di Ignazio Boschetto in riferimento alla sua terra.

A margine dell’intervento, Ignazio anticipa di aver visto anche alcune immagini della serie, che racconta una grande verità, e si dice onorato di aver avuto la possibilità di scrivere una canzone particolarmente “attaccata alle tradizioni”.

Presenti in conferenza stampa anche Piero Barone e Gianluca Ginoble, che con Ignazio Boschetto compongono il trio pop-lirico Il Volo.



“Io e Gianluca siamo orgogliosi del lavoro che ha fatto Ignazio con questo brano”, le parole di Piero. Gianluca ha aggiunto di avere una spiccata passione per la recitazione.

Il Volo canta la sigla di Màkari, di cui è disponibile una piccola anticipazione negli spot in rotazione televisiva in questi giorni. La fiction invece andrà in onda lunedì 15 e martedì 16 marzo alle 21.25 su Rai1 con Claudio Gioè (Saverio Lamanna), Ester Pantano e molti altri attori di rilievo nel cast.



Il brano cantato da Il Volo per la sigla di Màkari sarà disponibile a breve su tutte le piattaforme digitali, grazie a Sony Music che lo renderà disponibile per l’ascolto e per il download digitale in tutto il mondo.